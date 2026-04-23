Insolvenze aziendali in crescita: impatta la crisi in Medio Oriente

Il rapporto annuale di Allianz Trade, pubblicato il 22 aprile 2026, offre una fotografia dettagliata e aggiornata di questo fenomeno a livello globale, mettendo in luce come una combinazione di fattori strutturali e congiunturali stia rendendo il quadro più complesso e preoccupante rispetto alle previsioni di inizio anno, soprattutto a causa delle conseguenze della crisi mediorientale ascolta articolo

Global Insolvency Outlook è il nuovo rapporto di Allianz Trade del 22 aprile 2026 e segnala che il 2026 si configurerà come il quinto anno consecutivo di crescita delle insolvenze aziendali a livello mondiale, con un incremento del 6% rispetto al 2025. La crisi geopolitica in Medio Oriente costituisce il principale fattore di accelerazione: i suoi effetti si propagano attraverso i mercati energetici, le catene di approvvigionamento e le condizioni finanziarie globali, incidendo per un terzo dell'aumento previsto. Il plateau atteso è posticipato al 2027. In questo scenario, circa 2,2 milioni di posti di lavoro risultano direttamente a rischio su scala globale, con l'Europa in prima linea.

Un 2025 di crescita ininterrotta: il punto di partenza Il 2025 ha segnato il quarto anno consecutivo di aumento delle insolvenze aziendali a livello mondiale. Tre imprese su cinque nei paesi monitorati hanno registrato un incremento dei fallimenti, con metà di esse che ha riportato variazioni superiori al 10%. L'indice globale è cresciuto del 6% su base annua, confermando le previsioni formulate in precedenza, con punte significative in Germania (+10%), nel segmento delle economie emergenti dell'Asia e in diversi mercati europei. A livello geografico, l'Asia si è confermata il principale contributore alla crescita globale, rappresentando il 39% dell'indice complessivo. La Cina ha segnato un +7% e il Giappone un +3%, mentre diversi mercati della regione hanno toccato livelli record storici: l'Australia ha raggiunto il massimo di sempre con 11.774 casi, la Corea del Sud il picco degli ultimi 25 anni con 2.282 casi. In America Latina, il Brasile ha subito un'accelerazione del 24%, penalizzato dall'elevato costo del credito e dalle pressioni sui margini aziendali. Sul fronte positivo, si segnala invece che il numero di paesi con insolvenze stabili o in calo è raddoppiato rispetto al 2024, raggiungendo quota 19, tra cui Olanda, Canada e India. Potrebbe interessarti Global Survey Allianz Trade 2026: fiducia aziende in export non cala

L'effetto Medio Oriente: il catalizzatore del 2026 Il conflitto in Medio Oriente rappresenta la principale variabile di discontinuità rispetto alle previsioni di inizio anno. I suoi effetti si manifestano attraverso due canali distinti ma interconnessi: gli impatti diretti legati all'aumento dei prezzi dell'energia e alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e gli effetti di secondo livello, che includono l'accelerazione dell'inflazione, il deterioramento delle condizioni finanziarie e l'erosione della fiducia di imprese e consumatori. Lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita una quota significativa del commercio mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto, si trova al centro di questa perturbazione. Il rapporto di Allianz Trade stima che, nello scenario base, che ipotizza una progressiva normalizzazione dei flussi commerciali entro maggio, il contributo diretto del conflitto ammonterà a 7.000 casi aggiuntivi di insolvenza a livello globale nel 2026 e a circa 7.900 nel 2027. Per l'Europa occidentale, la stima è di 3.750 casi in più nel 2026 e 3.600 nel 2027 rispetto a quanto previsto prima dello scoppio del conflitto. I settori più esposti agli impatti diretti sono quelli ad alta intensità energetica: chimica, metallurgia, trasporti e logistica. Ma le ripercussioni si estendono anche a comparti apparentemente distanti, come l'agroalimentare — attraverso il rincaro dei fertilizzanti e la farmaceutica, che dipende da materie prime la cui produzione è concentrata nell'area del Golfo. Potrebbe interessarti Guerra, l'Italia è tra i Paesi più esposti alla crisi energetica