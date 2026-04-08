Nonostante il conflitto in Medio Oriente, oltre 7 aziende su 10 continuano ad aspettarsi una crescita delle esportazioni nel 2026. A dirlo è la Global Survey Allianz Trade 2026, che ha coinvolto 6.000 aziende in 13 mercati, in due fasi tra febbraio e marzo 2026.

I dati: fiducia ma aumento del rischio di mancato pagamento

"La Global Survey di Allianz Trade rivela che il 75% degli esportatori continua ad aspettarsi una crescita positiva delle esportazioni nel 2026. L'impatto del conflitto in Medio Oriente sembra moderato, ancor più se confrontato con lo shock tariffario del 2025, quando le aspettative sono crollate di 40 punti percentuali. Tuttavia, questo ottimismo rimane fragile e potrebbe svanire rapidamente se il conflitto si protrae", ha spiegato Aylin Somersan Coqui, CEO di Allianz Trade che ha sottolineato: "Meno di un quarto delle aziende è preoccupato per gli effetti a catena del conflitto su energia e trasporti marittimi: o le imprese sono fiduciose nei propri meccanismi di adattamento, oppure si aspettano che il conflitto sia di breve durata".

Stanno invece cambiato le condizioni del finanziamento commerciale: i tempi di pagamento si stanno allungando e la quota di aziende pagate entro 30 giorni è scesa dal 10% al 7% dall’inizio del conflitto, mentre quella di chi attende oltre 70 giorni è aumentata dal 15% al 24%. Guardando al futuro, il 43% delle aziende prevede un ulteriore deterioramento delle condizioni di pagamento (+5 punti percentuali rispetto al periodo pre-conflitto). Anche il rischio di mancato pagamento è peggiorato: la quota di imprese che si aspettano un rischio più elevato è salita al 40% (+6 punti percentuali rispetto al periodo pre-conflitto).