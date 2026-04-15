Mps, la Plt Holding con Lovaglio è la lista più votata dall'assemblea

Con il 49,95% dei voti supera nettamente il board uscente. In sala applausi e forte sostegno per Luigi Lovaglio, mentre il presidente uscente Nicola Maione si congratula con i vincitori e annuncia il ritiro della propria candidatura ascolta articolo

La lista presentata da Plt Holding è risultata la più votata nell'assemblea di Mps chiamata a rinnovare il consiglio di amministrazione della banca e avrà dunque diritto alla maggioranza dei componenti del cda. La lista - che ricandidava l'ex amministratore delegato Luigi Lovaglio - ha raccolto il 49,95% dei voti. A seguire, la lista del Cda uscente con il 38,79% e quella di Assogestioni con il 6,94%.

Ripartizione dei seggi nel nuovo consiglio La composizione del nuovo Cda riflette l'esito della votazione. La lista di Plt Holding ha ottenuto 8 rappresentanti, quella del consiglio uscente 6 consiglieri e quella di Assogestioni solo uno. Sono stati eletti nel cda per conto della lista della famiglia Tortora: Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali. Per la lista del cda entrano in consiglio Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi, Paolo Boccardelli e Antonella Centra. Infine rappresenterà i fondi di Assogestioni Paola De Martini.

La reazione dell'assemblea L'annuncio della vittoria della lista Plt Holding è stato accolto da un lungo applauso e dal coro "Lovaglio, Lovaglio". Gli interventi dei piccoli azionisti che hanno preceduto il voto sono stati unanimi nell'esprimere l'apprezzamento per il manager che ha risanato Mps e che era stato sfiduciato dal cda uscente e non ricandidato nella lista del board.