Mps, la Plt Holding con Lovaglio è la lista più votata dall'assemblea

Con il 49,95% dei voti supera nettamente il board uscente. In sala applausi e forte sostegno per Luigi Lovaglio, mentre il presidente uscente Nicola Maione si congratula con i vincitori e annuncia il ritiro della propria candidatura
La lista presentata da Plt Holding è risultata la più votata nell'assemblea di Mps chiamata a rinnovare il consiglio di amministrazione della banca e avrà dunque diritto alla maggioranza dei componenti del cda. La lista - che ricandidava l'ex amministratore delegato Luigi Lovaglio - ha raccolto il 49,95% dei voti. A seguire, la lista del Cda uscente con il 38,79% e quella di Assogestioni con il 6,94%.
Ripartizione dei seggi nel nuovo consiglio
La composizione del nuovo Cda riflette l'esito della votazione. La lista di Plt Holding ha ottenuto 8 rappresentanti, quella del consiglio uscente 6 consiglieri e quella di Assogestioni solo uno. Sono stati eletti nel cda per conto della lista della famiglia Tortora: Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali. Per la lista del cda entrano in consiglio Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi, Paolo Boccardelli e Antonella Centra. Infine rappresenterà i fondi di Assogestioni Paola De Martini.
La reazione dell'assemblea
L'annuncio della vittoria della lista Plt Holding è stato accolto da un lungo applauso e dal coro "Lovaglio, Lovaglio". Gli interventi dei piccoli azionisti che hanno preceduto il voto sono stati unanimi nell'esprimere l'apprezzamento per il manager che ha risanato Mps e che era stato sfiduciato dal cda uscente e non ricandidato nella lista del board.
La posizione del presidente uscente
"Facciamo i complimenti alla lista numero 3" di Plt Holding "e a tutti i candidati, e auguriamo un ottimo lavoro nell'interesse della banca". Con queste parole il presidente uscente di Mps, Nicola Maione, ha commentato l'esito della votazione che ha visto la sconfitta della lista proposta dal cda uscente, nella quale era candidato. Maione ha annunciato in assemblea che, alla luce della sconfitta della propria lista, avrebbe ritirato la sua candidatura alla presidenza della banca.