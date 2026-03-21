Plt Holding presenta lista per Mps: Lovaglio ad e Bisoni presidente

La holding della famiglia Tortora presenta una lista di dodici candidati per il cda del Monte, definita come una proposta "aperta" a tutti gli azionisti. La rosa punta alla maggioranza e si inserisce nel confronto in vista del rinnovo del board
È stata presentata una terza lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena. A depositarla è Plt Holding, la holding della famiglia Tortora che detiene oltre l'1,2% del capitale dell'istituto. La lista, composta da 12 nomi e quindi candidata a concorrere per la maggioranza del cda, propone Luigi Lovaglio - attuale amministratore delegato di Mps - confermato per un nuovo mandato come ceo e Cesare Bisoni, già presidente di Unicredit, indicato per il ruolo di presidente.
I componenti della lista
Oltre ai due vertici, la rosa comprende: Flavia Mazzarella, Livia Amidani Alberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini, Paola Leoni Borali, Paolo Massimo Martelli, Andrea Cuomo, Paola Girdinio e Dante Campioni. Plt Holding ha inoltre depositato una lista per il collegio sindacale, composta da Monica Vecchiati come sindaco effettivo e Francesca Sandrolini come sindaco supplente.
Tortora: "Lista per dare continuità al disegno strategico di Lovaglio"
L'iniziativa, spiega il presidente Pierluigi Tortora, punta a "rafforzare la continuità di un disegno" messo a punto "con successo" dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio "che ha un grande valore strategico, contribuire ad una governance solida ed equilibrata in grado di accompagnare la banca nella realizzazione del progetto trasformativo più importante della sua storia ed accelerare la sua traiettoria di crescita". La Plt Holding definisce la sua lista "una proposta 'aperta', rivolta a tutti gli azionisti".