Plt Holding presenta lista per Mps: Lovaglio ad e Bisoni presidente

È stata presentata una terza lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena. A depositarla è Plt Holding, la holding della famiglia Tortora che detiene oltre l'1,2% del capitale dell'istituto. La lista, composta da 12 nomi e quindi candidata a concorrere per la maggioranza del cda, propone Luigi Lovaglio - attuale amministratore delegato di Mps - confermato per un nuovo mandato come ceo e Cesare Bisoni, già presidente di Unicredit, indicato per il ruolo di presidente.