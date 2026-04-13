Bando ISI INAIL, al via le domande: requisiti e cosa sapere

Introduzione

Il Bando INAIL ISI 2025/2026 mette a disposizione 600 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto (fino a 130.000 euro) per migliorare la sicurezza sul lavoro. La principale novità è l’ ”intervento aggiuntivo”, cioè un bonus fino a 20.000 euro finanziato all’80% per progetti complementari come fotovoltaico su bonifiche amianto o DPI intelligenti. L’apertura dello sportello è prevista per oggi, 13 aprile 2026, e la chiusura è fissata al 28 maggio 2026. Ecco cosa sapere.