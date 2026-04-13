Bando ISI INAIL, al via le domande: requisiti e cosa sapere

Bando ISI INAIL, da oggi al via le domande: cosa sapere sui finanziamenti a fondo perdutoEconomia
Introduzione
Il Bando INAIL ISI 2025/2026 mette a disposizione 600 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto (fino a 130.000 euro) per migliorare la sicurezza sul lavoro. La principale novità è l’ ”intervento aggiuntivo”, cioè un bonus fino a 20.000 euro finanziato all’80% per progetti complementari come fotovoltaico su bonifiche amianto o DPI intelligenti. L’apertura dello sportello è prevista per oggi, 13 aprile 2026, e la chiusura è fissata al 28 maggio 2026. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Di cosa si tratta
Il Bando ISI INAIL (Incentivi alle Imprese per la Sicurezza sul Lavoro) è un’iniziativa promossa dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) che ogni anno stanzia fondi a fondo perduto destinati alle aziende che investono nella prevenzione degli infortuni e nel miglioramento delle condizioni di salute nei luoghi di lavoro.
Una delle principali novità dell’edizione 2026 è, come detto, l’"intervento aggiuntivo": un bonus complementare all’intervento principale, finanziato all’80% fino a un massimo di 20.000 euro (sempre nel limite complessivo dei 130.000 euro). Tra gli interventi aggiuntivi ammissibili ci sono, ad esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici abbinati a bonifiche amianto, l’adozione di DPI intelligenti o la realizzazione di coperture a verde.
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Chi può partecipare
Come spiegato sul sito dedicato all'iniziativa, "potranno presentare domanda tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento".
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Gli assi di intervento
Ma quali sono gli assi di intervento?
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici.
(Allegato 1.1, Asse 1)
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.(Allegato 1.2, Asse 1)
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici. (Allegato 2, Asse 2)
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. (Allegato 3, Asse 3)
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. (Allegato 4, Asse 4)
Ogni impresa può presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, per una sola tipologia di intervento e in una sola Regione o Provincia Autonoma.
I vantaggi per le imprese
Per le imprese, questo nuovo assetto si traduce in:
- accesso a finanziamenti a fondo perduto, con una copertura fino al 65% delle spese ammissibili, con un contributo massimo di 130.000 euro per progetto.
- Miglioramento delle condizioni di lavoro, con la riduzione del rischio di infortuni e malattie professionali.
- Incremento della competitività, con adozione di tecnologie e processi avanzati che possono migliorare la produttività e la qualità del lavoro.
- Valorizzazione dell’immagine aziendale, con un impegno visibile nella tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.
Come partecipare
Le imprese interessate devono presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dedicato dell’INAIL. Tramite la sezione "Accedi ai servizi online" le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali. Il processo di selezione avviene tramite procedura valutativa a sportello.
Lo sportello telematico apre il 13 aprile 2026 e chiude il 28 maggio 2026 alle ore 18:00.
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