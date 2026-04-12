Carburanti, Mimit: "Terzo giorno di calo, gasolio self a 2,162"

Secondo i dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla rete stradale, la benzina in modalità self si attesta a 1,783 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,162 euro al litro. In autostrada, i prezzi medi self sono pari a 1,815 euro al litro per la benzina e 2,192 euro al litro per il gasolio

I dati dell'Osservatorio del Mimit

Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si tratta del terzo giorno consecutivo di calo dei prezzi medi, anche per effetto degli adeguamenti al ribasso indicati dalle compagnie petrolifere. Lungo la rete stradale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,783 euro al litro per la benzina (1,785 ieri) e 2,162 euro al litro per il gasolio (2,166 ieri). In autostrada, invece, il prezzo medio self è di 1,815 euro al litro per la benzina e 2,192 euro per il gasolio.