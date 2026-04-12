Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Carburanti, Mimit: "Terzo giorno di calo, giù i prezzi di benzina e gasolio"

Economia
©Ansa

Secondo i dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla rete stradale, la benzina in modalità self si attesta a 1,783 euro al litro, mentre il gasolio scende a 2,162 euro al litro. In autostrada, i prezzi medi self sono pari a 1,815 euro al litro per la benzina e 2,192 euro al litro per il gasolio

ascolta articolo

Prosegue la discesa dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa, con un nuovo arretramento registrato nella giornata di oggi, domenica 12 aprile.

I dati dell'Osservatorio del Mimit

Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si tratta del terzo giorno consecutivo di calo dei prezzi medi, anche per effetto degli adeguamenti al ribasso indicati dalle compagnie petrolifere. Lungo la rete stradale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,783 euro al litro per la benzina (1,785 ieri) e 2,162 euro al litro per il gasolio (2,166 ieri). In autostrada, invece, il prezzo medio self è di 1,815 euro al litro per la benzina e 2,192 euro per il gasolio.

Leggi anche

Voli aerei, con incertezza crollano prezzi di alcune rotte: ecco quali

Economia: Ultime notizie

Carburanti, Mimit: "Terzo giorno di calo, gasolio self a 2,162"

Economia

Secondo i dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in...

Voli aerei, con incertezza crollano prezzi di alcune rotte: ecco quali

Economia

I costi per diverse mete estere estive si fanno più accessibili, complice l'incertezza...

Guerra Usa-Iran, l’economia italiana non si riprenderà prima del 2027

Economia

Lo choc energetico innescato dal conflitto rischia di rinviare di fatto all’anno...

In Italia oltre 5 milioni vivono in povertà energetica: la mappa

Economia

La povertà energetica riguarda circa 5,3 milioni di italiani, pari a 2,4 milioni di famiglie. Si...

Close-up image of a serious Asian woman sitting at a table checking her electric bills and planning her household expenses.

Conto Termico 3.0, da domani riapre il portale per le domande

Economia

Riaprono le domande per il Conto Termico 3.0. Dopo più di un mese di sospensione, l’invio delle...

Economia: I più letti