Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha affrontato il tema del lockdown energetico. Intervistato dal Corriere della Sera ha spiegato che lo scenario "è quello che si teme. Non tutto, ma molto". "I margini di manovra", ha ricordato, "sono inevitabilmente limitati, soprattutto se non si agisce tutti insieme. Questa è l’occasione per dimostrare di essere in linea con i tempi senza limitarsi ad applicare la burocrazia. Maggioranza e opposizione devono deporre le armi, dobbiamo trovare momenti di coesione, collaborare per affrontare una crisi che, come ho detto, non ha precedenti".

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