Mentre in Egitto è scattato l'orario di chiusura anticipata per negozi e ristoranti alle 21, insieme a una serie di altre misure volte a risparmiare energia. Dal provvedimento sono comunque esentate le strutture turistiche. Il governo aveva annunciato già il 18 marzo diverse misure per ridurre i consumi, tra cui la chiusura alle 21 delle attività commerciali in tutto il Paese dal sabato al mercoledì, mentre giovedì (che in Egitto è un prefestivo), venerdì, nei giorni festivi e nelle ricorrenze pubbliche, l'orario di chiusura sarà esteso alle 22. Anche le società sportive, i circoli ricreativi e i centri giovanili devono rispettare le nuove restrizioni. Il primo ministro Mostafa Madbouly ha affermato che le misure rappresentano parte della risposta dell'Egitto a quello che ha definito "uno shock energetico globale senza precedenti".