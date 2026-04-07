AI, lavoro a rischio per i redditi alti: ecco i profili più esposti

A offrire una delle letture più interessanti del fenomeno è il laboratorio di ricerca economica di Anthropic, azienda californiana nota per aver sviluppato il modello di intelligenza artificiale Claude. Il 5 marzo 2026 gli economisti Maxim Massenkoff e Peter McCrory hanno diffuso uno studio intitolato Labor Market Impacts of AI: A New Measure and Early Evidence. La ricerca prende in esame milioni di interazioni concrete con sistemi di intelligenza artificiale, incrociandole con i dati del Bureau of Labor Statistics e della Current Population Survey. Il risultato è una fotografia del lavoro molto diversa da quella che per anni ha dominato il dibattito pubblico.

Per approfondire: Intelligenza artificiale, Fondazione Randstad: "Riformare educazione per lavorare con IA"