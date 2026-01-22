L'IA genera tutto. Il problema sono i limiti

L'IA sta portando benefici reali in molti ambiti, ma la capacità dei modelli generativi di creare contenuti - inclusi video e immagini deepfake a sfondo sessuale - solleva interrogativi sul ruolo delle piattaforme nel bilanciare espressione creativa, sicurezza e protezione. Qui si inseriscono nuovi strumenti di controllo dell’età come quello di ChatGPT per limitare contenuti sensibili e le critiche all’uso improprio di IA come Grok nella generazione di materiale sessuale non consensuale