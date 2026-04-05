Mondiali, biglietti finale costano fino a 11mila dollari. Polemiche

Il tema del caro-biglietti per i Mondiali, in ogni caso, non è esploso solamente nelle ultime ore: infatti già la scorsa settimana la Federazione Europea dei Tifosi (ESF) aveva presentato un reclamo contro la FIFA alla Commissione europea, chiedendo che abbandoni le sue procedure di acquisto "opache e sleali". L’ESF, insieme a Euroconsumers, "ha presentato un reclamo formale alla Commissione Europea contro la FIFA" per "abuso di posizione monopolistica", ha fatto sapere nei giorni scorsi l'associazione in un comunicato stampa. E il primo monito era già arrivato a metà dicembre.