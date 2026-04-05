Lavoratori rimpatriati, cambiano le agevolazioni fiscali: le novità

Arrivano indicazioni favorevoli anche per chi ha trasferito la residenza in Italia tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019. Per questi contribuenti, infatti, è stata confermata la possibilità di prolungare il regime agevolato per altri cinque anni, in linea con quanto già previsto dal decreto Crescita per chi è rientrato dal 2020 in avanti. Il chiarimento è particolarmente rilevante perché consente di accedere all’estensione anche senza l’attivazione del Fondo dedicato inizialmente previsto dalla normativa.