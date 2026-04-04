Va ricordato che l'Assegno Unico e Universale è il principale sostegno economico pubblico per le famiglie con figli a carico. Viene attribuito per ogni figlio fino ai 18 anni oppure ai 21, al ricorrere di determinate condizioni (requisiti di studio, tirocinio o reddito non superiore agli 8mila euro, ndr). Spetta invece senza limiti di età per i figli disabili. Anche se il suo valore è parametrato all’Isee e all’età e al numero dei figli, spetta anche – quantomeno nel suo importo minimo – a chi ha Isee superiore alla soglia massima rivalutata annualmente (46.582,71 euro per il 2026): in questo caso, si riceve il minimo, pari a 58,30 euro. Le famiglie numerose con almeno quattro figli, invece, hanno diritto a un extra mensile forfettario di 150 euro.

Per approfondire:

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