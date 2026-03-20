Sicilia Express, biglietti dal 22 marzo: prezzi e itinerario del treno

Sicilia Express, vendita biglietti dal 22 marzo: prezzi e percorso del treno per PasquaEconomia
Introduzione
Per molti siciliani che vivono lontano, rientrare sull’isola durante le festività pasquali diventa meno complicato grazie al Sicilia Express, un treno economico pensato per facilitare gli spostamenti verso casa. Si tratta di una risposta voluta dalla Regione Sicilia per rispondere ai costi elevati dei collegamenti con l'isola, da tempo tra i più onerosi. L’iniziativa mira a dare sollievo a centinaia di migliaia di persone originarie di città come Palermo, Catania e Messina che oggi risiedono al Nord e nel Centro Italia. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Un treno contro il caro viaggi
Per fronteggiare l’impennata dei prezzi, è stato organizzato un convoglio speciale che attraverserà l’intera penisola, collegando Torino alla Sicilia. I posti disponibili sono 550, con un biglietto fissato a 29,90 euro: una cifra contenuta che rappresenta un’opportunità importante per chi deve spostarsi. L’aumento generalizzato dei costi di trasporto, inclusi quelli ferroviari, rende questa soluzione particolarmente vantaggiosa, in un periodo nel quale molti fuori sede decideranno di viaggiare in concomitanza con le vacanze di Pasqua.
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Date, fermate e percorso
La partenza è prevista da Torino il 2 aprile, con ritorno programmato per il 7 aprile. Il treno lascerà Torino Porta Nuova alle 11:50, attraversando diverse città del Centro-Nord, tra cui Bologna, Roma e Salerno, fino ad arrivare a Messina la mattina successiva alle 8:45. Da qui il convoglio si dividerà: una parte proseguirà verso Palermo, con arrivo alle 12:05, mentre l’altra raggiungerà Siracusa alle 12:30. I biglietti saranno acquistabili a partire dal 22 marzo tramite i canali ufficiali di vendita, tra cui sito web, app, biglietterie e agenzie autorizzate.
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L’impegno della Regione
Per sostenere l’iniziativa, la Regione Sicilia ha stanziato oltre 150 mila euro, rendendo possibile l’organizzazione del servizio. Il progetto è ormai diventato un appuntamento ricorrente, sia a Pasqua che a Natale, con l’obiettivo di agevolare il rientro dei cittadini. Secondo il presidente Renato Schifani, si tratta di una misura pensata per aiutare studenti e lavoratori fuori sede a tornare a casa senza dover affrontare spese eccessive, contrastando al contempo l’aumento dei prezzi praticati dalle compagnie di trasporto.
Un fenomeno in crescita
Il numero di siciliani che vivono fuori dalla regione è in continuo aumento e potrebbe superare il milione. Oggi più di uno su sei risiede lontano dall’isola, contribuendo a un progressivo spopolamento del Sud. In questo contesto, iniziative come il Sicilia Express assumono un valore ancora più rilevante, offrendo un collegamento accessibile e incentivando i rientri durante le festività.
Le misure degli anni passati
Non è la prima volta che la Regione interviene per alleggerire il peso economico dei viaggi. In passato è stato introdotto anche un bonus per i voli, con uno sconto del 25% fino a un massimo di 75 euro, inizialmente previsto per il Natale 2023. L’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha sottolineato come questo treno sia ormai un’iniziativa consolidata e molto attesa, soprattutto per contrastare i rincari che puntualmente si registrano nei periodi festivi. Non a caso, i biglietti vengono esauriti in tempi rapidissimi, segno di una domanda elevata.
Il parere del Codacons
L’iniziativa, non nuova, ha più volte ricevuto pareri discordanti. A dicembre 2025, di fronte a un’analoga misura, il Codacons giovani aveva dichiarato che oggi “ai giovani siciliani viene chiesto di accettare una realtà che parla chiaro: tornare a casa è diventato complicato, costoso e spesso estenuante. Di fronte a voli con prezzi fuori controllo, migliaia di studenti e giovani lavoratori sono costretti a salire su treni che attraversano l’Italia impiegando oltre venti ore per raggiungere la Sicilia”. Per questo, sottolineava l’associazione, “il Sicilia Express rappresenta nei fatti la certificazione di un fallimento. Se l’unica soluzione economicamente accessibile per rientrare nell’isola è un viaggio di 22 o 24 ore, significa che il sistema non ha funzionato”. Il Codacons giovani già a dicembre 2025 avvertiva che “continuare a presentare queste soluzioni come risposte efficaci significa non voler riconoscere il problema avvertendo che il rischio è quello di normalizzare una condizione che normale non è, allontanando sempre di più i giovani dalla propria terra e trasformando l’emigrazione temporanea in una scelta definitiva. I giovani siciliani non chiedono privilegi, ma di non essere penalizzati. Chiedono collegamenti accessibili e dignitosi perché se tornare a casa richiede 24 ore di viaggio, quella non è una soluzione ma la prova evidente di una sconfitta”.
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