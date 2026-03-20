Sicilia Express, biglietti dal 22 marzo: prezzi e itinerario del treno

L’iniziativa, non nuova, ha più volte ricevuto pareri discordanti. A dicembre 2025, di fronte a un’analoga misura, il Codacons giovani aveva dichiarato che oggi “ai giovani siciliani viene chiesto di accettare una realtà che parla chiaro: tornare a casa è diventato complicato, costoso e spesso estenuante. Di fronte a voli con prezzi fuori controllo, migliaia di studenti e giovani lavoratori sono costretti a salire su treni che attraversano l’Italia impiegando oltre venti ore per raggiungere la Sicilia”. Per questo, sottolineava l’associazione, “il Sicilia Express rappresenta nei fatti la certificazione di un fallimento. Se l’unica soluzione economicamente accessibile per rientrare nell’isola è un viaggio di 22 o 24 ore, significa che il sistema non ha funzionato”. Il Codacons giovani già a dicembre 2025 avvertiva che “continuare a presentare queste soluzioni come risposte efficaci significa non voler riconoscere il problema avvertendo che il rischio è quello di normalizzare una condizione che normale non è, allontanando sempre di più i giovani dalla propria terra e trasformando l’emigrazione temporanea in una scelta definitiva. I giovani siciliani non chiedono privilegi, ma di non essere penalizzati. Chiedono collegamenti accessibili e dignitosi perché se tornare a casa richiede 24 ore di viaggio, quella non è una soluzione ma la prova evidente di una sconfitta”.

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