Bonus tende da sole 2026, requisiti e come fare domanda

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Per l’anno in corso c’è la detrazione fiscale Irpef del 50% - o del 36%, a seconda dei casi- per l’acquisto e il montaggio di tende, o schermature, solari esterne. Il tetto massimo di spesa è stato fissato a 60.000 euro per unità immobiliare, con l’agevolazione fruibile in 10 rate annuali di pari importo. Ecco tutti i dettagli.

Quello che devi sapere

Cosa comprende la detrazione

Prima di tutto, bisogna chiarire cosa comprende la detrazione. Con il bonus tende da sole 2026, oltre all’acquisto del materiale, sono detraibili:

  • la posa in opera e l’installazione professionale;
  • lo smontaggio e la dismissione di eventuali sistemi preesistenti;
  • i sistemi di motorizzazione e automazione (sensori vento/sole);
  • le spese professionali per la pratica Enea.

 

Inoltre, per poter accedere al bonus, l’installazione deve soddisfare una serie di requisiti tecnici che sono stati definiti direttamente dall’Enea e che rispondono a una serie di normative europee. La tenda, infatti, deve essere un componente tecnico che renda più efficiente dal punto di vista energetico l’immobile.

 

Orientamento ed esposizione delle tende

Va sottolineato anche che non tutte le facciate della casa permettono di accedere al bonus. È possibile ottenere la detrazione quando le tende vengono esposte ad Est, Sud e Ovest. Non a Nord, perché in questo caso di solito l’irraggiamento solare è minimo.

 

Ma il parametro più importante è il fattore solare gtot che misura la capacità della schermatura di bloccare l’energia solare. Per essere ammissibili al bonus, le tende devono avere un gtot ≤ 0,35.

Abitazione principale o seconda casa

La misura è stata confermata anche per il 2026, ma va precisato che le detrazioni previste dal bonus hanno subito una rimodulazione, con le novità più importanti che riguardano la destinazione d’uso dell’immobile e il reddito del contribuente.

 

La distinzione tra prima casa e altri immobili è il criterio principale per stabilire quale detrazione spetta al singolo contribuente. In termini di abitazione, la distinzione fondamentale è questa:

  • per l’abitazione principale, nella quale il proprietario ha la residenza, è prevista l’aliquota al 50%;
  • per le seconde case e le altre tipologie di immobili è prevista l’aliquota al 36%.

Le cifre e il limite massimo

Il limite massimo sul quale calcolare la detrazione è stato fissato a 60.000 euro per unità immobiliare. Tradotto in cifre, significa che se l’aliquota è pari al 50%, si può ottenere una detrazione pari a 30.000 euro. Con l’aliquota al 36%, si scende, invece, a 21.600 euro.

 

A partire dallo scorso anno, poi, bisogna considerare che il tetto massimo delle detrazioni fruibili è basato sul reddito complessivo. Per chi ha un reddito inferiore a 75.000 euro non c’è alcuna limitazione: si applicano le aliquote standard. Ma per chi supera la soglia, l’importo totale delle detrazioni è limitato da un coefficiente basato sul numero dei figli a carico.

La procedura per chiedere il bonus

Per accedere al bonus tende è necessario seguire una procedura precisa. Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare il bonifico parlante, con il modello specifico per il risparmio energetico. Il bonifico, inoltre, deve contenere:

  • la causale con il riferimento normativo
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • la partita Iva o il codice fiscale della ditta che esegue i lavori;
  • il numero e la data della fattura;

Cosa fare sul portale Enea

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere i dati dell’intervento sul Portale Bonus Fiscali Enea. I dati che vengono richiesti sono:

  • la superficie delle tende (metri quadrati);
  • l’orientamento;
  • la tipologia di tessuto;
  • il valore Gtot.

 

Il portale rilascia poi un documento con il codice Cpid che va stampato e conservato, perché è la prova dell’avvenuta comunicazione. Il codice andrà poi indicato nella dichiarazione dei redditi (sezione Ecobonus del 730 o Redditi PF). Non è prevista alcuna approvazione formale da parte di Enea, la trasmissione stessa è sufficiente per accedere alla detrazione, sempre che i requisiti tecnici siano stati rispettati.

 

