Bonus tende da sole 2026, requisiti e come fare domanda

La misura è stata confermata anche per il 2026, ma va precisato che le detrazioni previste dal bonus hanno subito una rimodulazione, con le novità più importanti che riguardano la destinazione d’uso dell’immobile e il reddito del contribuente.

La distinzione tra prima casa e altri immobili è il criterio principale per stabilire quale detrazione spetta al singolo contribuente. In termini di abitazione, la distinzione fondamentale è questa: