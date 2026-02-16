La seconda edizione dell'Osservatorio Turismo di Bper Banca, che ha coinvolto oltre mille imprese di alloggio e ristorazione in Sardegna, Riviera Romagnola e Lombardia, ha evidenziato per il 2025 una crescita trainata da un incremento dei clienti (+9%), delle presenze (+7%) e della spesa media per ospite (+6%) rispetto al 2024. Per circa metà delle attività interpellate, la presenza di stranieri è pari o superiore a quella dei turisti italiani. Le previsioni per il 2026 confermano l'ottimismo: sette imprese su dieci si aspettano un aumento degli arrivi, con Milano e provincia di Sondrio in prima fila grazie alle Olimpiadi invernali. In Sardegna il 73% dei rispondenti prevede una crescita (+12% in media), mentre in Riviera Romagnola la percentuale sale al 75% (+14%).