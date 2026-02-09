Intanto che il prezzo dell’oro sale, il Codacons ha stilato una guida per i cittadini. Prima di tutto: “È bene pesare a casa l'oggetto che si intende vendere e verificare le quotazioni giornaliere dell'oro espresse in grammi e non in once e controllare se sul monile sia riportato il numero di carati: il prezzo dell'oro sui mercati, infatti, si riferisce al metallo puro a 24 carati, mentre la maggior parte di gioielli e monili commercializzati ai consumatori è a 18 carati”, spiega l'associazione.

