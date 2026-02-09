Boom compravendite ai 'compro oro'. Prezzi gioielli a +21,6%. Guida per chi vuole vendereEconomia
Introduzione
L’oro ha raggiunto livelli record sui mercati internazionali e, così, volano alle stelle anche i prezzi dei gioielli, con i listini al dettaglio di bracciali, collane, orecchini, anelli, saliti in media in Italia del +21,6% a gennaio su base annua. A diffondere i dati è il Codacons, sulla base degli ultimi dati Istat sull'inflazione.
La volata dell'oro da un lato determina effetti diretti sui prezzi al dettaglio per chi acquista prodotti realizzati con il prezioso metallo, ma dall'altro sta spingendo un numero crescente di cittadini a vendere gioielli in oro inutilizzati, nella speranza di ottenere guadagni. "In tutta Italia sta aumentando in modo sensibile il numero di cittadini che, dopo il boom delle quotazioni, decide di disfarsi di collane, anelli, braccialetti presso i 'Compro oro', diffusi in modo capillare con circa 6.500 sedi sul nostro territorio, in cambio di liquidità immediata - spiega il Codacons -. Le compravendite presso tali esercizi sono aumentate nell'ultimo periodo del +40% rispetto allo scorso anno". Ma proprio i prezzi record dell'oro "potrebbero dare vita a situazioni ambigue, condizioni svantaggiose o vere e proprie fregature ai danni degli utenti che vogliono fare affari vendendo monili che non usano".
Proprio il Codacons, in questo scenario, ha stilato una guida per chi vuole vendere oro, sottolineando alcuni aspetti a cui fare particolarmente attenzione.
Quello che devi sapere
Pesare a casa l'oggetto e verificare le quotazioni giornaliere
Intanto che il prezzo dell’oro sale, il Codacons ha stilato una guida per i cittadini. Prima di tutto: “È bene pesare a casa l'oggetto che si intende vendere e verificare le quotazioni giornaliere dell'oro espresse in grammi e non in once e controllare se sul monile sia riportato il numero di carati: il prezzo dell'oro sui mercati, infatti, si riferisce al metallo puro a 24 carati, mentre la maggior parte di gioielli e monili commercializzati ai consumatori è a 18 carati”, spiega l'associazione.
Per approfondire:
Olimpiadi, medaglie da record: il boom di oro e argento spinge i valori ai massimi
Attenzione alla valutazione dell’oggetto e alla bilancia
L’altro consiglio è quello di fare attenzione al momento della valutazione dell'oggetto: l'esercente deve pesare il bene davanti al cliente con una bilancia di precisione e certificata, e presentare la propria offerta riferita al peso in grammi. L’offerta terrà conto anche della commissione applicata dal negoziante, ossia uno "spread" per remunerare l'attività dell'esercizio, in media compreso tra il 15% e il 25%.
Per approfondire:
Olimpiadi Milano Cortina 2026, monete speciali in oro e argento: i prezzi e dove comprarle
Farsi rilasciare un preventivo scritto
Inoltre, prima di vendere un monile, è bene farsi rilasciare un preventivo scritto e confrontare diverse offerte dei 'Compro oro' della propria zona: le differenze delle condizioni praticate possono essere molto ampie tra un esercizio e l'altro.
Le cifre e i metodi di pagamento
È bene anche sapere che i Compro oro possono pagare in contanti fino a un massimo di 499,99 euro per operazione. Per importi pari o superiori a 500 euro è obbligatorio l'utilizzo di metodi tracciabili, cioè bonifico o assegno.
Rivolgersi solo a esercizi autorizzati
Infine, è fondamentale rivolgersi solo a esercizi autorizzati e iscritti nell'apposito registro degli operatori professionali in oro, sottolinea il Codacons.
Cosa sta succedendo all’oro e all'argento
A livello generale, oro e argento rappresentano sempre beni rifugio, ma c’è da sottolineare che i due metalli, in questo periodo, sono alle prese con la grande volatilità del mercato.
L'argento spot è salito di quasi il 10% sfiorando 78 dollari l'oncia nel tardo pomeriggio di venerdì a New York, dopo essere precipitato in precedenza verso i 64 dollari. Ciò ha fatto seguito a un crollo del 20% nella sessione precedente che ha azzerato tutti i guadagni del metallo frutto del rally di gennaio.
Anche l'oro continua su forti oscillazioni. La settimana si è chiusa a un passo dai 4.900 dollari dopo essere precipitato, nella stessa giornata e nel giro di poche ore su quota 4.650 dollari l'oncia.
Per approfondire:
Vendere oro in Italia, attenzione alle truffe: ecco quali sono le regole da conoscere