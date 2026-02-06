Come detto in precedenza, a livello nazionale è presente un bonus acqua rivolto a coloro che hanno un determinato ISEE. Il bonus acqua è un'agevolazione economica, prevista dalla legge e resa operativa da Arera, che garantisce una riduzione della spesa per i consumi di acqua alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose. Hanno diritto al bonus gli utenti del servizio di acquedotto per uso domestico residente che appartengono:

a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.796 euro ;

; a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20 mila euro.

Il bonus acqua può essere cumulato con il bonus elettrico e il bonus gas, e spetta sia agli utenti direttamente titolari di una fornitura per il servizio di acquedotto, sia ai nuclei che utilizzano nell'abitazione di residenza una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un'utenza condominiale. Per attivare la procedura di riconoscimento automatico dei bonus per disagio economico, è necessaria e sufficiente presentare annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus. Se il valore dell'ISEE dà diritto al bonus, l'INPS i dati del richiedente invierà al Sistema Informativo Integrato (la banca dati delle forniture di elettricità, gas e acqua) che li trasferirà al gestore idrico competente perché questi completi le verifiche necessarie ed eroghi il bonus.

