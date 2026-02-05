Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bce, tassi invariati al 2%: "Buona capacità di tenuta dell'economia dell'area euro"

Economia
©Ansa

La valutazione aggiornata del Consiglio - si legge in un comunicato - "conferma nuovamente che l'inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull'obiettivo del 2% a medio termine", mentre l'economia dell'area euro "continua a mostrare buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale"

ascolta articolo

La Banca centrale europea, dopo due giorni di riunione a Francoforte, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. I tassi restano al livello raggiunto nel giugno 2025, quando erano scesi dopo una serie di tagli per due punti percentuali complessivi in un anno. La valutazione aggiornata del Consiglio Bce - si legge in un comunicato - "conferma nuovamente che l'inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull'obiettivo del 2% a medio termine".

"Prospettive incerte per politiche commerciali e tensioni geopolitiche"

L'economia dell'area euro, spiega la Bce, "continua a mostrare buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale. Il basso livello di disoccupazione, la solidità dei bilanci del settore privato, l'esecuzione graduale della spesa pubblica per difesa e infrastrutture, insieme agli effetti favorevoli derivanti dalle passate riduzioni dei tassi di interesse, stanno sostenendo la crescita. Al tempo stesso, le prospettive sono ancora incerte, soprattutto a causa dell'indeterminatezza delle politiche commerciali e delle tensioni geopolitiche in atto a livello mondiale".

"Determinati su inflazione stabile al 2%"

Il Consiglio direttivo "è determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine. Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, il Consiglio direttivo seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".

Approfondimento

Inflazione, la ricchezza delle famiglie perde il 5% dal 2021
FOTOGALLERY

1/7
Economia

Lavoro, occupazione record ma la crescita riguarda solo gli over 50

La disoccupazione è ai minimi negli ultimi 20 anni mentre i tassi di occupazione non sono mai stati così alti. Crescono in particolare i tempi indeterminati. Questo boom però non si estende alle fasce più giovani e le giovani donne. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Ovs rinuncia ad acquisizione di Kasanova: “Condizioni non soddisfatte"

Economia

Il gruppo aveva avanzato un’offerta vincolante sul 100% di Kasanova. "Non si sono verificate le...

Tassi d’interesse, oggi la decisione della Bce: attesa conferma al 2%

Economia

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, riunito a Francoforte, dovrebbe decidere per...

epa12674114 Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), attends a plenary session on the closing day of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 23 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. EPA/GIAN EHRENZELLER

Valore Bitcoin, quotazione criptovaluta in calo: cosa sta succedendo

Economia

Bitcoin scivola ancora e torna sotto quota 72.000 dollari, proseguendo la correzione avviata in...

Bonus Zes, come funziona l’esonero contributivo? Le istruzioni Inps

Economia

Dopo una lunga fase di attesa, l’Inps ha chiarito tutti i dettagli riguardo all’agevolazione...

SIGN OF INPS. NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE

Parità retributiva, governo a lavoro su decreto: cosa prevede

Economia

Le aziende saranno chiamate a garantire la piena tracciabilità dei criteri utilizzati per...

NELLA FOTO DONNA AL LAVORO AL COMPUTER IN UFFICIO PH DILETTO ( DONNE AL LAVORO donna al lavoro in ufficio -)

Economia: I più letti