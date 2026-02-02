Offerte Sky
Dazi, la Cina abbassa le tariffe su latte e formaggi dall'Ue

Mondo

"La riduzione dei dazi sui formaggi annunciata dal governo cinese risponde alle nostre richieste e rappresenta una svolta importante per sostenere le potenzialità di crescita sul mercato asiatico di un export il cui valore è triplicato negli ultimi cinque anni". E’ quanto affermano Coldiretti e Filiera Italia dopo la decisione di Pechino di abbassare le tariffe aggiuntive sui prodotti lattiero caseari

Pechino abbassa i dazi compensativi tra il 7,4% e l’11,2% sui prodotti lattiero-caseari importati dall’Ue. Lo ha deciso la Cina, al termine dell’istruttoria anti-dumping nei confronti dell’Unione Europea. Si tratta di una riduzione dei dazi dell’attuale regime che oscilla tra una tariffa minima del 28,6% ma che può arrivare fino al 42,7%."La riduzione dei dazi sui formaggi annunciata dal governo cinese risponde alle nostre richieste e rappresenta una svolta importante per sostenere le potenzialità di crescita sul mercato asiatico di un export il cui valore è triplicato negli ultimi cinque anni". E’ quanto affermano Coldiretti e Filiera Italia dopo la decisione di Pechino di abbassare le tariffe aggiuntive sui prodotti lattiero caseari.

Coldiretti: calo tariffe Cina accoglie richieste e spinge export 

Le vendite di formaggi italiani in Cina hanno raggiunto nel 2024 un valore di 71 milioni di euro, con un aumento del 207% rispetto al 2020, secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat, anche se nel 2025 si è registrato un calo legato all’imposizione dei dazi provvisori. Se i numeri sono ancora limitati, il percorso di crescita degli ultimi anni evidenzia le potenzialità del mercato cinese, che non è autosufficiente dal punto di vista del lattiero caseario e che sembra sempre più interessato al segmento dell’alta qualità, a partire dai formaggi freschi, dove il Made in Italy può essere protagonista. I formaggi sono il secondo prodotto agroalimentare italiano esportato in Cina dopo il vino - concludono Coldiretti e Filiera Italia -, con l’export di cibo tricolore che ha superato nel 2024 i 600 milioni di euro in valore.

