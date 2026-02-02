Sprofondano le quotazioni dei metalli preziosi. Dopo i rally degli ultimi giorni che avevano portato oro e argento a toccare massimi storici mai visti prima, i prezzi hanno registrato oggi una netta virata. Stesso discorso anche per i bitcoin, passati da “oro digitale” a nuova potenziale fonte di rischio. Ma quali sono le ragioni di tale brusca virata?

La scelta di Donald Trump

A cambiare lo scenario è stato Donald Trump, che ha scelto Kevin Warsh per la guida della Fed. Sarà lui, se confermato in Senato, a sostituire Jerome Powell dalla metà di maggio. "Conosco Kevin da tempo e non ho dubbi che salirà alle cronache come uno dei migliori presidenti della Fed, forse il migliore", ha dichiarato Trump annunciando su Truth la sua scelta. Una decisione inaspettata per i mercati. Warsh, già nel board della Fed dal 2006 al 2011, viene infatti percepito come una figura istituzionale, attenta alla credibilità della banca centrale e alla sua indipendenza dal potere politico.

Le conseguenze

Questa nuova percezione si è tradotta immediatamente in un recupero deciso del dollaro, che nelle settimane precedenti aveva mostrato evidenti segni di debolezza. Storicamente, quando la valuta statunitense si rafforza, i metalli preziosi ne risentono: l’oro, espresso in dollari, tende a perdere terreno. Un meccanismo analogo coinvolge anche l’argento, che oltre alla funzione difensiva sconta una marcata esposizione alla speculazione e agli impieghi industriali. Sul fronte delle aspettative monetarie, Warsh non ha offerto alcuna conferma a chi scommetteva su una drastica riduzione dei tassi. Al contrario, la prospettiva di rendimenti più elevati rende strumenti come i titoli obbligazionari relativamente più appetibili rispetto all’oro, che non genera flussi cedolari. Ma la spiegazione del ribasso non si esaurisce qui. A innescare l’accelerazione al ribasso hanno contribuito anche dinamiche tecniche. Una parte consistente degli investitori aveva costruito posizioni rialziste attraverso il mercato delle opzioni. Quando i prezzi hanno iniziato a scendere, i market maker sono stati costretti a liquidare grandi quantità di oro fisico per riequilibrare le coperture, amplificando il movimento negativo in una classica spirale autoalimentata.