Dopo un lungo periodo di rialzo, le quotazioni di oro e argento cominciano a sprofondare: a innescare questa dinamica ribassista ha contribuito anche la scelta di Kevin Warsh come nuova guida della Fed da parte di Donald Trump
Sprofondano le quotazioni dei metalli preziosi. Dopo i rally degli ultimi giorni che avevano portato oro e argento a toccare massimi storici mai visti prima, i prezzi hanno registrato oggi una netta virata. Stesso discorso anche per i bitcoin, passati da “oro digitale” a nuova potenziale fonte di rischio. Ma quali sono le ragioni di tale brusca virata?
La scelta di Donald Trump
A cambiare lo scenario è stato Donald Trump, che ha scelto Kevin Warsh per la guida della Fed. Sarà lui, se confermato in Senato, a sostituire Jerome Powell dalla metà di maggio. "Conosco Kevin da tempo e non ho dubbi che salirà alle cronache come uno dei migliori presidenti della Fed, forse il migliore", ha dichiarato Trump annunciando su Truth la sua scelta. Una decisione inaspettata per i mercati. Warsh, già nel board della Fed dal 2006 al 2011, viene infatti percepito come una figura istituzionale, attenta alla credibilità della banca centrale e alla sua indipendenza dal potere politico.
Le conseguenze
Questa nuova percezione si è tradotta immediatamente in un recupero deciso del dollaro, che nelle settimane precedenti aveva mostrato evidenti segni di debolezza. Storicamente, quando la valuta statunitense si rafforza, i metalli preziosi ne risentono: l’oro, espresso in dollari, tende a perdere terreno. Un meccanismo analogo coinvolge anche l’argento, che oltre alla funzione difensiva sconta una marcata esposizione alla speculazione e agli impieghi industriali. Sul fronte delle aspettative monetarie, Warsh non ha offerto alcuna conferma a chi scommetteva su una drastica riduzione dei tassi. Al contrario, la prospettiva di rendimenti più elevati rende strumenti come i titoli obbligazionari relativamente più appetibili rispetto all’oro, che non genera flussi cedolari. Ma la spiegazione del ribasso non si esaurisce qui. A innescare l’accelerazione al ribasso hanno contribuito anche dinamiche tecniche. Una parte consistente degli investitori aveva costruito posizioni rialziste attraverso il mercato delle opzioni. Quando i prezzi hanno iniziato a scendere, i market maker sono stati costretti a liquidare grandi quantità di oro fisico per riequilibrare le coperture, amplificando il movimento negativo in una classica spirale autoalimentata.
Leggi anche
Usa, Trump ha nominato il nuovo presidente Fed: è Kevin Warsh
I bitcoin
Lo stesso discorso si può fare per i bitcoin, oggi parzialmente indeboliti di fronte al sempre maggiore desiderio di sicurezza degli investitori. Dopo la corsa registrata la scorsa estate oltre i 120mila dollari, la criptovaluta per eccellenza ha progressivamente perso terreno fino a precipitare nel fine settimana sotto gli 80mila dollari. Un destino simile a quello di Ether, che nella sola seduta di sabato ha perso oltre il 10%, e Solana, in calo di oltre l'11%. Inoltre il dollaro si è improvvisamente apprezzato dopo la nomina di Warsh alla Federal Reserve, spingendo il valore delle coin digitali sempre più in basso. Allo stesso tempo, il Bitcoin non ha offerto alcuna risposta significativa durante il rally dell'oro verso massimi storici e non ha nemmeno attratto afflussi di fronte alla brusca inversione di tendenza dei metalli preziosi. La narrativa dell'oro digitale è "svanita", spiega sul Financial Times Pramol Dhawan, amministratore delegato di Pimco. E il calo dei prezzi dimostra che "non c'è alcuna rivoluzione monetaria". La sintesi, drastica, arriva da Richard Hodges, fondatore del Ferro BTC Volatility Fund, convinto che nuovi massimi non si vedranno prima di altri 1.000 giorni: "Il Bitcoin - afferma citato da Bloomberg - è come una notizia di tre anni fa, non di oggi".
Leggi anche
Il prudente e fedele Warsh, così Trump ha scelto il suo uomo alla Fed
Getty/Sky TG24
Manovra, accordo su oro Bankitalia. Dove sono riserve auree italiane?
Mentre il governo interviene ancora sulla Manovra, con modifiche che, come emerso, interessano 3,5 miliardi di euro, arrivano novità anche sul fronte della norma sull’oro. Anche di questo tema si è occupata la puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 15 dicembre