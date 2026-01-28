La fiducia verso l’Italia, che venerdì dovrebbe essere confermata dal giudizio dell’agenzia di rating internazionale S&P, è testimoniata dalla forte domanda per i nostri titoli di Stato: oggi in asta sono stati collocati 7,5 miliardi di Bot a 6 mesi, domani ancora Btp con scadenza a 5 e 10 anni ascolta articolo

L’appetito per i titoli di Stato italiani non viene meno: il Tesoro ha collocato questa mattina Bot a 6 mesi, con scadenza il 31 luglio 2026, per un valore complessivo di 7,5 miliardi di euro. Il rapporto di copertura, ossia la comparazione tra l’offerta e la domanda effettivamente ricevuta per questa specifica asta, è stata di 1,49: sono arrivate richieste per 11,135 miliardi di euro. Il rendimento medio si è attestato poco sopra il 2%, esattamente al 2,040%, mantenendosi stabile rispetto all'ultima asta del 26 novembre 2025.

Spread ai minimi del 2008 Questa, assieme alle aste di ieri nelle quali sono stati collocati 5 miliardi di Btp con varie scadenze a 2, 5 e 30 anni, è tra i primi appuntamenti del Mef con il mercato primario del reddito fisso e si inserisce in un contesto che è allo stesso tempo di incertezza globale – in termini geopolitici ed economici - ma anche di grande fiducia verso l’Italia. A testimoniarlo c’è il livello di spread, da sempre considerato come indicatore di credito verso il Paese: da tempo il differenziale di rendimento tra un Btp a 10 anni e un Bund (l’obbligazione tedesca) della stessa scadenza è schiacciato sui minimi del 2008. Ancora in quest’ultima settimana di gennaio viaggia in area 60 punti base. Leggi anche Spread intorno a quota 60, Mef: “Benefici per tutti”. Ecco cosa cambia