Wef, allarme da Davos: "Rischi globali per guerre commerciali e conflitti armati"

Economia
Simone Spina

Il Rapporto sui Rischi Globali del World Economic Forum: conflitti armati e guerre commerciali minacciano la stabilità e possono frenare l’economia. Domina l’incertezza, che potrebbe aumentare in futuro. Uno scenario ricco di incognite precede la riunione dei maggiori leader mondiali che si terrà in Svizzera nei prossimi giorni

Un mondo in ebollizione, in bilico, turbolento e tempestoso. Con governi e  organismi internazionali che non riescono più a essere efficaci, a far rispettare le regole e a mantenere la stabilità.

Dazi e armi

Le cause? Innanzitutto le dispute commerciali e i conflitti armati. Il presente e il futuro disegnato dall'ultimo rapporto del Forum economico mondiale non trasmette certo tranquillità. Lo scenario emerge dalle previsioni di 1.300 fra economisti, istituzioni e imprese raccolte nel Global Risk Report. Profonda preoccupazione nel documento, che precede gli incontri che la prossima settimana porteranno a Davos, in Svizzera, molti leader fra i quali Donald Trump.

La classifica dei pericoli

Secondo il Rapporto, siamo sull’orlo di un precipizio, con minacce dettate anche da disinformazione, cambiamenti climatici e disuguaglianze. Si guarda con ansia soprattutto agli Stati Uniti e alla loro politica che vuole scardinare l’ordine al quale siamo abituati, mentre le altre potenze, Cina ed Europa, puntano ad assicurare i propri interessi.

Recessione e inflazione dietro l'angolo

Le crescenti rivalità mettono a rischio le forniture di merci e aumentano le probabilità di una caduta in recessione e un aumento dell'inflazione, a cui si affianca il timore per lo scoppio di una bolla speculativa nel settore dell’intelligenza artificiale, con possibili effetti negativi sull’occupazione.

I rischi per l'Italia

Gli esperti accendono un faro anche sui rischi dei singoli Paesi e per l’Italia la graduatoria mette al primo posto il declino di salute e benessere, seguita dalla mancanza di opportunità, servizi pubblici (cioè istruzione e pensioni) insufficienti e divari crescenti nella distribuzione della ricchezza.  

