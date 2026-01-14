Il Rapporto sui Rischi Globali del World Economic Forum: conflitti armati e guerre commerciali minacciano la stabilità e possono frenare l’economia. Domina l’incertezza, che potrebbe aumentare in futuro. Uno scenario ricco di incognite precede la riunione dei maggiori leader mondiali che si terrà in Svizzera nei prossimi giorni ascolta articolo

Un mondo in ebollizione, in bilico, turbolento e tempestoso. Con governi e organismi internazionali che non riescono più a essere efficaci, a far rispettare le regole e a mantenere la stabilità. Dazi e armi Le cause? Innanzitutto le dispute commerciali e i conflitti armati. Il presente e il futuro disegnato dall'ultimo rapporto del Forum economico mondiale non trasmette certo tranquillità. Lo scenario emerge dalle previsioni di 1.300 fra economisti, istituzioni e imprese raccolte nel Global Risk Report. Profonda preoccupazione nel documento, che precede gli incontri che la prossima settimana porteranno a Davos, in Svizzera, molti leader fra i quali Donald Trump.

La classifica dei pericoli Secondo il Rapporto, siamo sull’orlo di un precipizio, con minacce dettate anche da disinformazione, cambiamenti climatici e disuguaglianze. Si guarda con ansia soprattutto agli Stati Uniti e alla loro politica che vuole scardinare l’ordine al quale siamo abituati, mentre le altre potenze, Cina ed Europa, puntano ad assicurare i propri interessi.