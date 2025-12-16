Enel Fidelity, le offerte per le aziende con prezzi chiari e garantiti per 24 mesi
Enel si pone al fianco delle imprese con una gamma di offerte pensate per proteggere il cliente dalla volatilità dei mercati, grazie a costi certi e sconti progressivi e a una rete di consulenti specializzati presenti in tutto il territorio italiano. Nei primi 12 mesi del contratto biennale, il prezzo della componente energia si riduce ogni trimestre. Un nuovo modo di fare energia: chiaro, stabile, vicino
In un mercato in continua evoluzione, le aziende devono fare scelte strategiche per gestire al meglio i costi di fronte a una forte volatilità dei prezzi energetici. In questo scenario, a sostenere le imprese c’è Enel, che si pone al loro fianco come partner affidabile guidandole verso una gestione consapevole dell’energia e verso soluzioni vantaggiose ed efficienti. E lo fa grazie a offerte dedicate alla fornitura di energia e a una rete di consulenti specializzati presenti in tutto il territorio italiano.
La certezza dei costi con Enel Fidelity
Tra queste soluzioni c’è Enel Fidelity, una gamma di offerte pensate per rispondere a bisogni diversi ma accomunate dalla stessa logica: proteggere il cliente dalla volatilità dei mercati e costruire una relazione duratura. Con Enel Fidelity, la certezza dei costi diventa un vantaggio competitivo: prezzi chiari e garantiti per 24 mesi, che semplificano la pianificazione della spesa energetica e mettono al riparo dalle oscillazioni del mercato.
Stabilità e benefici concreti nel tempo
La fedeltà viene premiata con sconti progressivi: nei primi 12 mesi del contratto biennale, il prezzo della componente energia si riduce ogni trimestre, offrendo un beneficio concreto nel tempo. Si tratta di un’offerta particolarmente utile per le strutture interessate da stagionalità e rappresenta la soluzione ideale per le aziende che cercano stabilità nella spesa energetica, con il vantaggio di essere premiate per la continuità della relazione nel tempo. La gamma Enel Fidelity segna l’inizio di un nuovo modo di fare energia: chiaro, stabile, vicino. Non più semplici logiche di prezzo, ma relazioni basate su fiducia e trasparenza, per accompagnare le imprese verso una gestione dell’energia più consapevole e vantaggiosa.
Le tre offerte di Enel Fidelity
La gamma Enel Fidelity si articola in tre proposte principali per rispondere alle esigenze di consumo e settore:
- Enel Fidelity 24 è dedicata alle piccole imprese con consumi contenuti ma costanti, come attività commerciali, ristoranti o piccole realtà manifatturiere, che in media utilizzano circa 30 MWh l’anno e hanno tra 10 e 50 dipendenti.
- Enel Fidelity 24 Impresa per le piccole e medie imprese più strutturate, con consumi medi intorno ai 100 MWh l’anno e organici tra 20 e 100 persone, ideale per aziende dei settori alimentare, tessile o logistica.
- Enel Fidelity 24 Corporate o Enel Fidelity Long Term 36 per le imprese industriali energivore, come quelle alimentari, cartarie, chimiche o metallurgiche, con consumi che possono superare i 600 MWh l’anno e organici da 50 a oltre 250 dipendenti, pensate per garantire stabilità e vantaggi nel lungo periodo.
In tutte le sue declinazioni, Enel Fidelity offre prezzo fisso, sconti programmati, premi fedeltà e opzioni green, accompagnando il cliente lungo tutto il contratto con una soluzione che garantisce protezione, continuità e valore nel tempo.