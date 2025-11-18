Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Partite Iva, negozi e microimprese: le offerte di Enel per luce e gas

Economia sponsorizzato
Enel

L’azienda italiana ha sviluppato una gamma di soluzioni rivolte a realtà come studi professionali, laboratori artigianali oppure piccole attività: ecco quali sono le opportunità

ascolta articolo

Ogni piccola impresa ha una storia da raccontare e l’energia è uno strumento per crescere, pianificare e semplificare. Per questo Enel ha sviluppato una gamma di offerte rivolte specificatamente a liberi professionisti, partite IVA e piccole imprese. L’obiettivo della società è quello di rispondere alle esigenze del settore small & micro-business: realtà come uno studio professionale, un laboratorio di artigianato oppure un piccolo negozio. Enel propone quindi diverse soluzioni: quelle “Business” si rivolgono alle attività con potenza inferiore ai 15 kW, mentre quelle “Impresa” sono pensate per chi ha una potenza compresa tra i 15 e i 25 kW.

Le soluzioni disponibili e i prezzi

Le offerte presentano diverse caratteristiche che possono adattarsi alle diverse esigenze delle piccole e microimprese: quelle a prezzo fisso, infatti, garantiscono stabilità e protezione dalle oscillazioni del mercato, mentre quelle Flex consentono di cogliere le opportunità del mercato con un prezzo indicizzato. Invece le offerte Flex Control introducono un prezzo indicizzato con tetto massimo, dunque se il prezzo scende il cliente paga meno, però è tutelato da eventuali rialzi.

L’offerta per chi consuma più energia

E proprio per quanto riguarda la fornitura di gas c’è un’importante novità da tenere presente, in particolare per chi è già cliente per la luce oppure sceglie di diventarlo: in questi casi, infatti, l’offerta Enel Fix Business Gas prevede uno sconto del 15% sulla materia prima gas. Infine, per quelle attività che hanno esigenze energetiche più elevate è disponibile l’offerta Enel Super Business Luce, pensata per chi ha una potenza del contatore tra i 3 e i 25 kW: garantisce uno sconto del 20% sulla componente energia e un prezzo fisso per tre anni, offrendo una soluzione solida e vantaggiosa per chi vuole pianificare con serenità.

Enel
Enel

Economia: Ultime notizie

Partite Iva, negozi e microimprese: le offerte di Enel per luce e gas

Economia

L’azienda italiana ha sviluppato una gamma di soluzioni rivolte a realtà come studi...

sponsorizzato

Bonus elettrodomestici: sito e App Io in tilt, poi di nuovo operativi

Economia

Le tante richieste hanno mandato in tilt i due strumenti pensati per presentare le domande. Le...

Ipotesi condono edilizio 2026, cosa sappiamo e come funzionerebbe

Economia

Un emendamento alla Manovra punterebbe a riaprire una sanatoria per tutto il Paese per gli abusi...

Bitcoin sotto i 90mila dollari per la prima volta da sette mesi

Economia

Sulla criptovaluta, secondo gli analisti, pesa il clima di incertezza economica e sulla politica...

Jeff Bezos lancia Project Prometheus: nuova startup AI da 6.2 miliardi

Economia

Dopo aver lasciato il ruolo di ceo di Amazon, il fondatore del colosso dell'e-commerce torna a...

Economia: I più letti