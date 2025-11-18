Partite Iva, negozi e microimprese: le offerte di Enel per luce e gas

L’azienda italiana ha sviluppato una gamma di soluzioni rivolte a realtà come studi professionali, laboratori artigianali oppure piccole attività: ecco quali sono le opportunità ascolta articolo

Ogni piccola impresa ha una storia da raccontare e l’energia è uno strumento per crescere, pianificare e semplificare. Per questo Enel ha sviluppato una gamma di offerte rivolte specificatamente a liberi professionisti, partite IVA e piccole imprese. L’obiettivo della società è quello di rispondere alle esigenze del settore small & micro-business: realtà come uno studio professionale, un laboratorio di artigianato oppure un piccolo negozio. Enel propone quindi diverse soluzioni: quelle “Business” si rivolgono alle attività con potenza inferiore ai 15 kW, mentre quelle “Impresa” sono pensate per chi ha una potenza compresa tra i 15 e i 25 kW.

Le soluzioni disponibili e i prezzi Le offerte presentano diverse caratteristiche che possono adattarsi alle diverse esigenze delle piccole e microimprese: quelle a prezzo fisso, infatti, garantiscono stabilità e protezione dalle oscillazioni del mercato, mentre quelle Flex consentono di cogliere le opportunità del mercato con un prezzo indicizzato. Invece le offerte Flex Control introducono un prezzo indicizzato con tetto massimo, dunque se il prezzo scende il cliente paga meno, però è tutelato da eventuali rialzi.

L’offerta per chi consuma più energia E proprio per quanto riguarda la fornitura di gas c’è un’importante novità da tenere presente, in particolare per chi è già cliente per la luce oppure sceglie di diventarlo: in questi casi, infatti, l’offerta Enel Fix Business Gas prevede uno sconto del 15% sulla materia prima gas. Infine, per quelle attività che hanno esigenze energetiche più elevate è disponibile l’offerta Enel Super Business Luce, pensata per chi ha una potenza del contatore tra i 3 e i 25 kW: garantisce uno sconto del 20% sulla componente energia e un prezzo fisso per tre anni, offrendo una soluzione solida e vantaggiosa per chi vuole pianificare con serenità.