Imu, seconda rata da pagare entro il 16 dicembre: cosa c'è da sapere

Sono tenuti al pagamento dell’Imu i proprietari (non gli inquilini) di seconde o terze case, oltre che i proprietari di prime case che sono però classificabili come immobili di lusso (quindi che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 oppure A/9). A questi si aggiungono anche i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

