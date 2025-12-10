Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Raggiunto accordo sul prezzo del latte: 54 centesimi al litro da gennaio

Economia
©IPA/Fotogramma

Le associazioni della filiera lattiero-casearia hanno raggiunto ieri un accordo sul prezzo del latte, fissato a 54 centesimi al litro a gennaio, 53 a febbraio e 52 a marzo. L’intesa arriva dopo il crollo del prezzo spot e i timori degli allevatori legati all’eccedenza di latte sul mercato europeo

ascolta articolo

Le associazioni rappresentative della filiera lattiero-casearia hanno raggiunto ieri un accordo sul prezzo del latte “frutto della prosecuzione dei lavori della scorsa settimana, grazie all’intervento di mediazione del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e alla responsabilità delle parti”. Lo ha comunicato il dicastero in una nota. Come riportato dal Sole 24 Ore, l’intesa stabilisce un prezzo di 54 centesimi al litro per gennaio, 53 per febbraio e 52 per marzo.

Le misure previste dall’accordo

 

Oltre alla definizione del prezzo per i primi tre mesi dell’anno, l’intesa prevede un pacchetto di aiuti per l’internazionalizzazione del settore e la messa a punto di un meccanismo per non sforare rispetto alla propria media produttiva. Il Masaf, si legge nella nota, “come sempre per quanto di sua competenza, assicura il suo sostegno alla filiera attraverso plurime misure come il bando indigenti, con campagne di comunicazione dedicate, ma soprattutto affiancando le imprese nell’incessante lavoro di internazionalizzazione e di promozione dei prodotti lattiero-caseari in Italia e all’estero”. 

 

Il crollo del prezzo spot e le difficoltà del settore

 

Il confronto al ministero si era reso necessario dopo il forte calo del prezzo spot del latte, sceso dai 68,3 centesimi al litro di luglio ai 47,9 centesimi di novembre. A causare il crollo è stato l’aumento della produzione di latte in diversi Paesi europei, in particolare Germania, Francia e Olanda, che ha generato un’eccedenza sul mercato. A preoccupare gli allevatori era soprattutto il rischio che, da gennaio, il 10% dei contratti di fornitura disdettati non venisse rinnovato. 

 

Coldiretti: “L’intesa sul latte è fondamentale per dare prospettive alle stalle”

 

Dopo l’intesa, le prime reazioni degli allevatori sono state di soddisfazione. “Il raggiungimento di un’intesa sul prezzo è fondamentale per dare prospettive alle stalle e raggiungere l’obiettivo di non lasciare a terra neppure un litro di latte, dopo le incertezze delle ultime settimane che rischiavano di compromettere il futuro di un settore cardine del made in Italy a tavola”, ha scritto la Coldiretti in una nota.

Leggi anche

Ciliegie, perché i prezzi sono alle stelle? Ecco le ragioni
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/12
Salute e Benessere

Frutta e verdura di stagione, la spesa di dicembre. FOTO

In questo mese i prodotti della terra tipici cambiano, prestandosi a preparazioni tipiche della stagione più fredda. Vediamo cosa possiamo mettere nel carrello della spesa per il mese di dicembre

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Accordo sul prezzo del latte: 54 centesimi al litro da gennaio

Economia

Le associazioni della filiera lattiero-casearia hanno raggiunto ieri un accordo sul prezzo del...

Nuovo contratto colf e badanti, novità in busta paga: ecco cosa cambia

Economia

A fine ottobre è stato firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro domestico,...

Caregiver help and care Asian senior or elderly old lady woman patient sitting on wheelchair at nursing hospital ward, healthy strong medical concept

Quanto spenderanno gli italiani a Natale? Budget in calo per i regali

Economia

Secondo un’indagine di Facile.it, gli italiani spenderanno in media 204 euro per i regali di...

Automotive, entro il 16 dicembre in arrivo misure Ue. Ecco il piano

Economia

Rinviato, ma non più a data da destinarsi. La Commissione europea corre contro il tempo per...

Il piano automotive dell'Unione europea

Flat tax per super ricchi residenti in Italia, cosa cambia: le novità

Economia

Una norma inserita nella Legge di bilancio 2026 innalza da 200mila a 300mila euro la...

Economia: I più letti