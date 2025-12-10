Accordo sul prezzo del latte: 54 centesimi al litro da gennaio

Le associazioni della filiera lattiero-casearia hanno raggiunto ieri un accordo sul prezzo del latte, fissato a 54 centesimi al litro a gennaio, 53 a febbraio e 52 a marzo. L’intesa arriva dopo il crollo del prezzo spot e i timori degli allevatori legati all’eccedenza di latte sul mercato europeo

Le associazioni rappresentative della filiera lattiero-casearia hanno raggiunto ieri un accordo sul prezzo del latte “frutto della prosecuzione dei lavori della scorsa settimana, grazie all’intervento di mediazione del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e alla responsabilità delle parti”. Lo ha comunicato il dicastero in una nota . Come riportato dal Sole 24 Ore, l’intesa stabilisce un prezzo di 54 centesimi al litro per gennaio, 53 per febbraio e 52 per marzo.

Le misure previste dall’accordo



Oltre alla definizione del prezzo per i primi tre mesi dell’anno, l’intesa prevede un pacchetto di aiuti per l’internazionalizzazione del settore e la messa a punto di un meccanismo per non sforare rispetto alla propria media produttiva. Il Masaf, si legge nella nota, “come sempre per quanto di sua competenza, assicura il suo sostegno alla filiera attraverso plurime misure come il bando indigenti, con campagne di comunicazione dedicate, ma soprattutto affiancando le imprese nell’incessante lavoro di internazionalizzazione e di promozione dei prodotti lattiero-caseari in Italia e all’estero”.



Il crollo del prezzo spot e le difficoltà del settore



Il confronto al ministero si era reso necessario dopo il forte calo del prezzo spot del latte, sceso dai 68,3 centesimi al litro di luglio ai 47,9 centesimi di novembre. A causare il crollo è stato l’aumento della produzione di latte in diversi Paesi europei, in particolare Germania, Francia e Olanda, che ha generato un’eccedenza sul mercato. A preoccupare gli allevatori era soprattutto il rischio che, da gennaio, il 10% dei contratti di fornitura disdettati non venisse rinnovato.



Coldiretti: “L’intesa sul latte è fondamentale per dare prospettive alle stalle”



Dopo l’intesa, le prime reazioni degli allevatori sono state di soddisfazione. “Il raggiungimento di un’intesa sul prezzo è fondamentale per dare prospettive alle stalle e raggiungere l’obiettivo di non lasciare a terra neppure un litro di latte, dopo le incertezze delle ultime settimane che rischiavano di compromettere il futuro di un settore cardine del made in Italy a tavola”, ha scritto la Coldiretti in una nota.