Anthropic, l'AI italiana che sfida OpenAI: prevista Ipo da record

Economia
©Getty

Anthropic ha incaricato lo studio legale Wilson Sonsini di avviare i lavori per una delle più grandi Ipo (initial public offering) di sempre, che potrebbe arrivare già nel 2026 e bruciare sul tempo OpenAI. Lo scrive il Financial Times, citando due fonti

Anthropic, la rivale di OpenAI, potrebbe sbarcare in borsa nel 2026. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali la società ha scelto nei giorni scorsi lo studio legale Wilson Sonsini per lavorare alla sua initial public offering. La startup guidata da Dario Amodei ha anche parlato informalmente di una sua possibile ipo con alcune grandi banche d'affari. 

Financial Times: ne ha parlato informalmente con le banche d'affari

La start-up di intelligenza artificiale, guidata dal ceo Dario Amodei, ha discusso della potenziale quotazione con grandi banche d’investimento, secondo diverse persone informate sui colloqui. Queste fonti hanno descritto le discussioni come preliminari e informali, suggerendo che l’azienda sia lontana dal selezionare i sottoscrittori dell’Ipo, secondo l'Ft. Tuttavia, queste mosse rappresentano un passo significativo nell’avanzamento dei preparativi di Anthropic verso un’Ipo che metterebbe alla prova l’interesse dei mercati pubblici nel sostenere i grandi laboratori di ricerca in perdita che sono al centro del boom dell’intelligenza artificiale. Wilson Sonsini assiste Anthropic dal 2022, anche per aspetti commerciali relativi agli investimenti da miliardi di dollari provenienti da Amazon, e ha lavorato a Ipo tecnologiche di grande rilievo come Google, LinkedIn e Lyft. Anche OpenAI sta portando avanti i primi lavori preparatori per una potenziale offerta pubblica, sebbene le fonti abbiano precisato che è troppo presto per fissare una data, anche approssimativa.

