Roma, Antitrust apre istruttoria su 3 società di e-bike e monopattini

Roma, Antitrust apre istruttoria su 3 società di noleggio e-bike e monopattini

Le tre società - Bird Rides Italy, EmTransit e Lime Technology - avrebbero portato avanti una “possibile pratica commerciale scorretta” relativa al servizio di micromobilità elettrica in sharing nel territorio comunale della Capitale. Secondo l'Antitrust, i tre operatori avrebbero ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratuite riservate ai cittadini con abbonamento annuale Metrebus, allungando i tempi necessari per l'attivazione del pacchetto gratuito

Possibile pratica commerciale scorretta. È questa la motivazione con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Bird Rides Italy, EmTransit e Lime Technology. Le tre società, le uniche autorizzate a svolgere a Roma il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici) per il periodo 2023-2026, avrebbero portato avanti una “possibile pratica commerciale scorretta” relativa al servizio di micromobilità elettrica in sharing nel territorio comunale della Capitale. Secondo l'Antitrust, i tre operatori avrebbero ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratuite riservate ai cittadini con abbonamento annuale Metrebus (titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale romano), allungando molto i tempi necessari per l'attivazione del pacchetto gratuito (cd. Pass).

L'indagine dell'Antitrust

Dalle segnalazioni pervenute all'Antitrust sarebbe inoltre emerso che gli abbonati annuali Metrebus, che utilizzano il proprio account o ne creano uno appositamente per fruire del pacchetto di corse gratuite, una volta richiesta l'attivazione del Pass, avrebbero atteso a lungo prima di poterlo utilizzare. I consumatori che hanno inviato solleciti e reclami al servizio di assistenza delle società avrebbero poi ricevuto risposte interlocutorie con cui sono stati invitati ad attendere l'evasione della pratica. Lo scorso 25 novembre i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi delle tre società.  

