Roma, Antitrust apre istruttoria su 3 società di e-bike e monopattini

Le tre società - Bird Rides Italy, EmTransit e Lime Technology - avrebbero portato avanti una “possibile pratica commerciale scorretta” relativa al servizio di micromobilità elettrica in sharing nel territorio comunale della Capitale. Secondo l'Antitrust, i tre operatori avrebbero ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratuite riservate ai cittadini con abbonamento annuale Metrebus, allungando i tempi necessari per l'attivazione del pacchetto gratuito

Possibile pratica commerciale scorretta. È questa la motivazione con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Bird Rides Italy, EmTransit e Lime Technology. Le tre società, le uniche autorizzate a svolgere a Roma il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici) per il periodo 2023-2026, avrebbero portato avanti una “possibile pratica commerciale scorretta” relativa al servizio di micromobilità elettrica in sharing nel territorio comunale della Capitale. Secondo l'Antitrust, i tre operatori avrebbero ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratuite riservate ai cittadini con abbonamento annuale Metrebus (titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale romano), allungando molto i tempi necessari per l'attivazione del pacchetto gratuito (cd. Pass).