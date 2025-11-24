Offerte Black Friday
Ermenegildo Zegna presidente esecutivo, ai 2 figli guida del marchio

Riassetto al vertice per l'azienda di moda: Gildo Zegna, presidente e amministratore delegato, lascia l'incarico di ceo a Gianluca Tagliabue. Il marchio Zegna, per oltre 20 anni guidato da Gildo, viene affidato alla quarta generazione, con i figli di Gildo, Edoardo e Angelo, nominati co-Ceo del brand

Quarta generazione al potere per il gruppo di moda Ermenegildo Zegna dal 1° gennaio 2026. Gildo Zegna diventerà Presidente Esecutivo del Gruppo, mentre il ruolo di Ceo del Gruppo sarà assunto da Gianluca Tagliabue. I membri della quarta generazione - Edoardo e Angelo Zegna - saranno nominati co-Ceo del brand.

''I cambiamenti - si sottolinea in una nota - seguono un processo di pianificazione della successione condotto in modo approfondito dal Consiglio di Amministrazione. Ermenegildo “Gildo” Zegna si concentrerà sulla custodia della legacy e dell’integrità dei tre brand del Gruppo — Zegna, Thom Browne e Tom Fford Fashion — continuando a promuoverne la creazione di valore a lungo termine. Manterrà inoltre, a livello di Gruppo, la supervisione della Divisione Tessile, dell’Ufficio del General Counsel (incluso il dipartimento di Internal Audit) e del dipartimento External Relations, che comprende Sostenibilità, Investor Relations e Comunicazione Corporate''.

Tagliabue, la cui nomina è soggetta all'approvazione degli azionisti, lavorerà "in stretta collaborazione" con Zegna e "sarà responsabile della definizione e dell'attuazione della strategia di lungo termine del gruppo, del miglioramento delle performance aziendali in tutti i brand e del rafforzamento dell'integrazione delle funzioni corporate. Avrà inoltre la supervisione delle operations". A lui riporteranno i ceo dei brand del gruppo, così come  Gian Franco Santhià, attuale group control & chief accounting officer, che sarà nominato group cfo al posto di Tagliabue. Edoardo e Angelo Zegna, membri della quarta generazione della famiglia Zegna, saranno nominati co-ceo del brand Zegna, succedendo al padre. Edoardo Zegna, attualmente chief marketing and digital officer di Zegna e chief sustainability officer del gruppo, guiderà tutti gli aspetti della strategia del brand, dall'immagine alla comunicazione e, insieme al direttore artistico di Zegna, Alessandro Sartori, il design delle collezioni e la progettazione dei negozi. Angelo Zegna, attualmente ceo della regione Emea di Zegna e global client strategy director, supervisionerà lo sviluppo prodotto, il merchandising e la strategia commerciale, guidando le performance di mercati e canali.

"Sono orgoglioso ed entusiasta dell'annuncio di oggi. Una delle responsabilità più importanti di un leader è guardare avanti, preparare il futuro e dare forza alla prossima generazione di leadership. Questa convinzione è sempre stata profondamente radicata nei valori della nostra famiglia ed è la forza trainante dietro l'annuncio di oggi", ha commentato Gildo Zegna. 

