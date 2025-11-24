Ermenegildo Zegna presidente esecutivo, ai 2 figli guida del marchio

''I cambiamenti - si sottolinea in una nota - seguono un processo di pianificazione della successione condotto in modo approfondito dal Consiglio di Amministrazione. Ermenegildo “Gildo” Zegna si concentrerà sulla custodia della legacy e dell’integrità dei tre brand del Gruppo — Zegna, Thom Browne e Tom Fford Fashion — continuando a promuoverne la creazione di valore a lungo termine. Manterrà inoltre, a livello di Gruppo, la supervisione della Divisione Tessile, dell’Ufficio del General Counsel (incluso il dipartimento di Internal Audit) e del dipartimento External Relations, che comprende Sostenibilità, Investor Relations e Comunicazione Corporate''.

Il riassetto

Tagliabue, la cui nomina è soggetta all'approvazione degli azionisti, lavorerà "in stretta collaborazione" con Zegna e "sarà responsabile della definizione e dell'attuazione della strategia di lungo termine del gruppo, del miglioramento delle performance aziendali in tutti i brand e del rafforzamento dell'integrazione delle funzioni corporate. Avrà inoltre la supervisione delle operations". A lui riporteranno i ceo dei brand del gruppo, così come Gian Franco Santhià, attuale group control & chief accounting officer, che sarà nominato group cfo al posto di Tagliabue. Edoardo e Angelo Zegna, membri della quarta generazione della famiglia Zegna, saranno nominati co-ceo del brand Zegna, succedendo al padre. Edoardo Zegna, attualmente chief marketing and digital officer di Zegna e chief sustainability officer del gruppo, guiderà tutti gli aspetti della strategia del brand, dall'immagine alla comunicazione e, insieme al direttore artistico di Zegna, Alessandro Sartori, il design delle collezioni e la progettazione dei negozi. Angelo Zegna, attualmente ceo della regione Emea di Zegna e global client strategy director, supervisionerà lo sviluppo prodotto, il merchandising e la strategia commerciale, guidando le performance di mercati e canali.

Le parole di Gildo

"Sono orgoglioso ed entusiasta dell'annuncio di oggi. Una delle responsabilità più importanti di un leader è guardare avanti, preparare il futuro e dare forza alla prossima generazione di leadership. Questa convinzione è sempre stata profondamente radicata nei valori della nostra famiglia ed è la forza trainante dietro l'annuncio di oggi", ha commentato Gildo Zegna.