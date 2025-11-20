Versace, Lorenzo Bertelli sarà il nuovo presidente esecutivo

Lorenzo Bertelli, il figlio 37enne di Miuccia Prada e di Patrizio Bertelli, è pronto a prendere le redini di Versace non appena verrà chiusa l'acquisizione da 1,25 miliardi annunciata lo scorso aprile. Per il passaggio da Capri Holdings a Prada del brand fondato da Gianni Versace non manca molto
L'erede di Prada, Lorenzo Bertelli, andrà a ricoprire il ruolo di presidente esecutivo in Versace. E' quanto emerso dall'evento Business of Fashion Voices 2025 nel corso del quale l'ad del gruppo Prada, Andrea Guerra ha detto che Lorenzo sarà "molto più coinvolto" in Versace. "Penso che Lorenzo amerebbe avere un ruolo più esecutivo nel viaggio di Versace, non come ceo, più come presidente esecutivo", ha spiegato Guerra intervistato da Business of Fashion nell'Oxfordshire.
Guerra su Bertelli: "Sarà molto più coinvolto nel brand"
"Vedremo, ma di sicuro sarà molto più coinvolto nel viaggio Versace", ha aggiunto il manager parlando del figlio di Miuccia Prada e di Patrizio Bertelli. La conferma è arrivata dallo stesso Lorenzo, attuale head of Corporate social responsibility di Prada, che nel podcast di Bloomberg 'Quello che i soldi non dicono' ha indicato che sarà nominato al nuovo incarico nel brand fondato da Gianni Versace alla chiusura dell'acquisizione da Capri Holdings, rilevato per circa 1,25 miliardi di euro, come è stato annunciato ad aprile.
Lorenzo Bertelli: "Prossimi a closing, sarò presidente esecutivo”
"Siamo prossimi al closing di Versace. Io sarò presidente esecutivo di Versace e chiaramente dovremo imparare a conoscerci meglio con tutte le persone che ci sono", ha detto Lorenzo Bertelli, figlio di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli ed erede del Gruppo Prada, nel podcast 'Quello che i soldi non dicono', prodotto da Chora Media e Bloomberg News. "Prima di un anno non credo che ci sarà nessun tipo di cambiamento e magari continueremo con le persone che ci sono adesso, perché bisogna prima conoscere i gruppi di persone, parlarci, chiacchierare, prenderci dei caffè - ha proseguito -. Per noi è una scelta strategica, non abbiamo nessun tipo di ansia e abbiamo, penso, le idee chiare e abbiamo visto quello che siamo riusciti a fare con con Miu Miu e ci vorrà pazienza, tempo, ma le idee sono chiare". Su Armani, invece, Bertelli ha detto che al momento il gruppo Prada non è interessato a un’offerta, ma valuta operazioni di M&A.
Approfondimento
Donatella Versace ieri e oggi, il nuovo look che stupisce tutti
Bertelli: “Siamo sempre pronti ad affrontare missioni impossibili”
"Quando chiediamo in giro quale sia la portata globale di Versace, è sempre tra i primi cinque nomi che vengono citati in tutto il mondo", ha affermato il 37enne. "Quindi il marchio è molto più grande del suo fatturato attuale e noi siamo sempre pronti ad affrontare missioni difficili, come cercare di riportare l'azienda alla grandezza del suo marchio". Sebbene sia lontano dal suo massimo splendore degli anni '80 e '90, l'acquisto del marchio è stata una "scelta strategica", ha aggiunto Bertelli.
Approfondimento
Prada compra 100% di Versace da Capri Holdings per 1,25 mld
©Getty
Time, le 100 persone più influenti del 2025: da Trump a Miuccia Prada
Come ogni anno in questo periodo, la rivista statunitense ha pubblicato la lista con le personalità più influenti dell'anno, divise per categorie: artisti, icone, leader, titani, pionieri, innovatori. Ci sono il presidente Usa e il fondatore di Tesla e SpaceX, ma anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. Come sempre, ci sono nomi prevedibili accanto ad altri più sorprendenti