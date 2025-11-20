Versace, Lorenzo Bertelli sarà il nuovo presidente esecutivo

"Vedremo, ma di sicuro sarà molto più coinvolto nel viaggio Versace", ha aggiunto il manager parlando del figlio di Miuccia Prada e di Patrizio Bertelli. La conferma è arrivata dallo stesso Lorenzo, attuale head of Corporate social responsibility di Prada, che nel podcast di Bloomberg 'Quello che i soldi non dicono' ha indicato che sarà nominato al nuovo incarico nel brand fondato da Gianni Versace alla chiusura dell'acquisizione da Capri Holdings, rilevato per circa 1,25 miliardi di euro, come è stato annunciato ad aprile.

Lorenzo Bertelli: "Prossimi a closing, sarò presidente esecutivo”

"Siamo prossimi al closing di Versace. Io sarò presidente esecutivo di Versace e chiaramente dovremo imparare a conoscerci meglio con tutte le persone che ci sono", ha detto Lorenzo Bertelli, figlio di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli ed erede del Gruppo Prada, nel podcast 'Quello che i soldi non dicono', prodotto da Chora Media e Bloomberg News. "Prima di un anno non credo che ci sarà nessun tipo di cambiamento e magari continueremo con le persone che ci sono adesso, perché bisogna prima conoscere i gruppi di persone, parlarci, chiacchierare, prenderci dei caffè - ha proseguito -. Per noi è una scelta strategica, non abbiamo nessun tipo di ansia e abbiamo, penso, le idee chiare e abbiamo visto quello che siamo riusciti a fare con con Miu Miu e ci vorrà pazienza, tempo, ma le idee sono chiare". Su Armani, invece, Bertelli ha detto che al momento il gruppo Prada non è interessato a un’offerta, ma valuta operazioni di M&A.