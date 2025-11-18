Jeff Bezos lancia Project Prometheus: nuova startup AI da 6.2 miliardi

Dopo aver lasciato il ruolo di ceo di Amazon, il fondatore del colosso dell'e-commerce torna a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Ma questa volta per una nuova azienda. Project Prometheus si concentrerà sullo sviluppo di IA per l'ingegneria e la produzione in diversi settori, e ha già ricevuto finanziamenti per 6,2 miliardi di dollari. A guidare la società, insieme a Bezos, c'è Vik Bajaj, noto dirigente nel settore tech

Jeff Bezos ha lanciato una nuova startup di intelligenza artificiale: Project Prometheus. Dopo aver lasciato il ruolo di ceo di Amazon quattro anni fa, il miliardario e fondatore del colosso dell'e-commerce torna a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Ma questa volta per una nuova azienda. Come ha riferito il New York Times, citando fonti anonime, Project Prometheus si concentrerà sullo sviluppo di IA per l'ingegneria e la produzione in diversi settori, e ha già ricevuto finanziamenti per 6,2 miliardi di dollari. A guidare la società, insieme all'imprenditore statunitense, c'è il suo co-fondatore e co-ceo Vik Bajaj, noto dirigente nel settore tech, famoso soprattutto per il suo lavoro alla "moonshot factory" di Google, X Lab, dove ha fondato la startup nel campo della salute Verily.