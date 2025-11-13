Btp in asta oggi, titoli di Stato a 3, 7 e 30 anni: rendimento e cosa sapere

L'ammontare complessivo massimo è di 8 miliardi. Dalle tempistiche al meccanismo di collocamento: ecco tutti i dettagli

Oggi, giovedì 13 novembre, vanno in asta Btp (Buoni del tesoro poliennali) a 3 anni, 7 anni e 30 anni, per un ammontare complessivo massimo di 8 miliardi. Ecco quali dettagli conoscere.

Come ha annunciato alcuni giorni fa il Tesoro, oggi vengono emesse:

Le tempistiche

Le prenotazioni da parte del pubblico potevano essere effettuate entro ieri, 12 novembre 2025, mentre la presentazione delle domande in asta è consentita entro le ore 11 di oggi. Le domande per l’asta supplementare vanno presentate entro le 15:30 del 14 novembre, mentre il regolamento delle sottoscrizioni avverrà il 17.

Il meccanismo di collocamento

Il meccanismo di collocamento sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dei predetti intervalli di emissione. L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Nel caso in cui le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procederà al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.