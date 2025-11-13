Btp in asta oggi, titoli di Stato a 3, 7 e 30 anni: rendimento e cosa sapere

Btp in asta oggi, titoli di Stato a 3, 7 e 30 anni: rendimento e cosa sapereEconomia
L'ammontare complessivo massimo è di 8 miliardi. Dalle tempistiche al meccanismo di collocamento: ecco tutti i dettagli
Oggi, giovedì 13 novembre, vanno in asta Btp (Buoni del tesoro poliennali) a 3 anni, 7 anni e 30 anni, per un ammontare complessivo massimo di 8 miliardi. Ecco quali dettagli conoscere.
I Btp a 3, 7 e 30 anni
Come ha annunciato alcuni giorni fa il Tesoro, oggi vengono emesse:
- la settima tranche del Btp a 3 anni, in scadenza il 15 gennaio 2029, per un massimo di 3,5 miliardi;
- la quarta tranche del Btp a 7 anni, in scadenza il 15 novembre 2032, per un massimo di 1,5 miliardi;
- l'ottava tranche del Btp a 7 anni, in scadenza il 15 luglio 2032, per un massimo di 1,5 miliardi e
- la seconda tranche del Btp a 30 anni, in scadenza l'1 ottobre 2055, per un massimo di 1,5 miliardi.
Approfondimento
Btp Valore, Mef raccoglie 16,5 mld dal quinto titolo
Le tempistiche
Le prenotazioni da parte del pubblico potevano essere effettuate entro ieri, 12 novembre 2025, mentre la presentazione delle domande in asta è consentita entro le ore 11 di oggi. Le domande per l’asta supplementare vanno presentate entro le 15:30 del 14 novembre, mentre il regolamento delle sottoscrizioni avverrà il 17.
Il meccanismo di collocamento
Il meccanismo di collocamento sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dei predetti intervalli di emissione. L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Nel caso in cui le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procederà al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.
©Ansa
Titoli a lunga scadenza, quali sono i migliori su cui investire
Chi desidera lasciare in eredità a figli e nipoti un investimento garantito può optare per titoli a lunghissima scadenza, come i Buoni del Tesoro Poliennali da più di 20 anni oppure la loro speciale edizione “Futura”, che ha visto la luce durante la pandemia. L’aumento dei tassi di interesse ha fatto scendere il loro prezzo ma si prevede un rialzo nel prossimo futuro