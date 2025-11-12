MSC Crociere ordina due nuove navi per 3,5 miliardi di euro

L’ordine commissionato a Chantiers de l'Atlantique prevede la costruzione della nave numero sette e numero otto della "world class", la cui consegna è prevista per il 2030 e il 2031. L'annuncio è arrivato in occasione di un doppio evento nel cantiere di Saint Nazaire: il "float out" per Msc World Asia e la cerimonia beneaugurante della moneta saldata nello scafo per Msc World Atlantic ascolta articolo

MSC Crociere e Chantiers de l'Atlantique hanno annunciato un nuovo ordine da 3,5 miliardi di euro per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla "World Class" - la numero 7 e la numero 8 - la cui consegna è prevista rispettivamente per il 2030 e il 2031. L'annuncio è stato fatto nel corso del doppio evento organizzato per celebrare gli importanti traguardi di altre due navi della World Class attualmente in costruzione presso il cantiere di Saint-Nazaire in Francia: il "float out" di MSC World Asia, momento in cui la nave tocca per la prima volta l'acqua, e la cerimonia della moneta di MSC World Atlantic, antica tradizione marinara che prevede la saldatura di un medaglione all'interno dello scafo della nave in costruzione come simbolo di benedizione e buon auspicio.

Le sei nuove navi della "world class" della MSC in consegna nel 2031 Le commesse annunciate oggi, si legge in un comunicato, portano l'investimento di MSC Crociere a quasi 7 miliardi di euro per le quattro navi ordinate quest'anno, che raggiunge i 10,5 miliardi di euro se si considerano anche le due unità attualmente in costruzione. Sono quindi sei le nuove navi che MSC Crociere prenderà in consegna entro il 2031, anno in cui la flotta della Compagnia - attualmente di 23 unità - raggiungerà un totale di 29 navi. L'annuncio è arrivato in occasione di un doppio evento nel cantiere di Saint Nazaire: il "float out", cioè la prima volta che la nave tocca l'acqua, per Msc World Asia e la cerimonia beneaugurante della moneta saldata nello scafo per Msc World Atlantic. Msc World Asia inizierà a navigare fra un anno, con crociere nel Mediterraneo in partenza da Genova. Civitavecchia, Napoli e Messina, mentre Msc World Atlantic arriverà nel 2027 e sarà impiegata nei Caraibi. La scelta degli itinerari di World Asia "testimonia ancora una volta, la centralità del mercato italiano nelle strategie globali della compagnia" ha sottolineato il vicepresidente Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa. Potrebbe interessarti Msc esce da Moby, restituito 49% compagnia dopo rilievi Antitrust