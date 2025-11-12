Bonus Psicologo 2025 in scadenza il 14 novembre: domande e requisiti

Si tratta di una delle misure a sostegno dei cittadini più richieste: è il bonus psicologo, per il quale la presentazione delle domande all'Inps termina il 14 novembre dopo due mesi di tempo (le richieste erano aperte dal 15 settembre). Anche nel 2025, come accaduto l'anno scorso, si prevede un boom di richieste a fronte di dati che il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi giudica allarmanti: in Italia si stima che siano 5 milioni le persone che hanno bisogno di un aiuto psicologico ma che non possono ottenerlo per ragioni economiche. Si ripropone dunque il nodo di quanti, pur avendone necessità, riusciranno alla fine ad ottenere questo servizio: non oltre 6300, secondo stime Inps.

Importi e requisiti

La domanda per il bonus 2025 potrà essere presentata all'Inps fino a venerdì 14 novembre. Il richiedente deve avere un Isee inferiore a 50mila euro. L'importo massimo che si può erogare è 1.500 euro per chi ha un'Isee inferiore a 15mila euro, 1.000 euro per chi ha un Isee tra i 15mila e i 30mila euro e 500 euro per chi ha un Isee tra i 30mila e i 50mila euro. Le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tengono conto del valore Isee più basso e, a parità di valore Isee, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'Inps ha fatto sapere che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato la volontà di non finanziare la prestazione. Per il 2025 le risorse sono pari a 9,5 milioni quindi, stima l'Inps, basteranno al massimo per poco più di 6.300 richiedenti se, come accaduto negli anni precedenti, ci sarà una richiesta tra coloro che hanno l'Isee più basso per raggiungere l'importo massimo di spesa.

Chi può richiedere il bonus psicologo

Per accedere al bonus psicologo è necessario avere i seguenti requisiti:

Essere cittadini italiani, senza limiti di età.

Essere residenti in Italia al momento della domanda.

Disporre di un Isee 2025 inferiore a 50mila euro



Il bonus psicologo può essere richiesto ma anche per: