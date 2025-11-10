Amazon, nuova politica sui resi di Natale: ecco cosa cambia

Offerte Black Friday
Amazon, nuova politica sui resi di Natale: tempi estesi per alcune categorie. Cosa cambia

Economia

Il colosso fondato da Jeff Bezos allunga il periodo in cui è possibile restituire gli acquisti effettuati tra il primo novembre e il 25 dicembre 2025. Sarà possibile renderli fino al 31 gennaio 2026 o entro 30 giorni dalla consegna. L’iniziativa riguarda le categorie più gettonate per i regali, come moda, bellezza e arredamento, ma restano esclusi elettronica, videogiochi e grandi elettrodomestici, per i quali valgono ancora i 14 giorni previsti dalla legge

Con l’arrivo delle festività natalizie, Amazon ha deciso di introdurre una nuova finestra temporale per i resi. Lo scopo dell'azienda di Jeff Bezos, come riporta Repubblica, è rendere più flessibile la gestione dei regali e ad alleggerire lo stress di classici acquisti dell’ultimo minuto. La novità principale prevede che per tutti gli articoli acquistati tra il primo novembre e il 25 dicembre di quest'anno e appartenenti alle categorie moda e fitness,  alimenti e bevande, bellezza e salute, prodotti per animali domestici, giardino e giardinaggio, arredamento e dispositivi, sarà possibile effettuare il reso fino al 31 gennaio 2026 o entro 30 giorni dalla consegna, a seconda di quale termine risulti più favorevole per il cliente. Un’estensione che mira a venire incontro sia a chi riceve regali che desidera cambiare sia a chi vuole fare acquisti anticipati senza rischiare di restare vincolato alle scadenze ordinarie.

 

Le condizioni standard restano invariate

La nuova politica rientra nella tradizionale strategia di Amazon di adattare il servizio clienti ai picchi stagionali. L’iniziativa, quindi, copre gran parte delle categorie più acquistate durante le feste, garantendo un periodo di reso più lungo rispetto a quello previsto per il resto dell’anno. Rimangono soggetti invece al diritto di recesso stabilito dalla legge fissato a 14 giorni dall’acquisto i prodotti delle categorie foto e videocamere, elettronica, pc, wireless, ufficio, musica, video e dvd, software, videogiochi, home entertainment, libri, giochi e giocattoli, video, fai da te, casa e cucina, automobili, grandi elettrodomestici, industria e scienza e apparecchi per la cura della persona.

