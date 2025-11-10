Amazon, nuova politica sui resi di Natale: ecco cosa cambia

Il colosso fondato da Jeff Bezos allunga il periodo in cui è possibile restituire gli acquisti effettuati tra il primo novembre e il 25 dicembre 2025. Sarà possibile renderli fino al 31 gennaio 2026 o entro 30 giorni dalla consegna. L’iniziativa riguarda le categorie più gettonate per i regali, come moda, bellezza e arredamento, ma restano esclusi elettronica, videogiochi e grandi elettrodomestici, per i quali valgono ancora i 14 giorni previsti dalla legge

Con l’arrivo delle festività natalizie, Amazon ha deciso di introdurre una nuova finestra temporale per i resi. Lo scopo dell'azienda di Jeff Bezos, come riporta Repubblica, è rendere più flessibile la gestione dei regali e ad alleggerire lo stress di classici acquisti dell’ultimo minuto. La novità principale prevede che per tutti gli articoli acquistati tra il primo novembre e il 25 dicembre di quest'anno e appartenenti alle categorie moda e fitness, alimenti e bevande, bellezza e salute, prodotti per animali domestici, giardino e giardinaggio, arredamento e dispositivi, sarà possibile effettuare il reso fino al 31 gennaio 2026 o entro 30 giorni dalla consegna, a seconda di quale termine risulti più favorevole per il cliente. Un’estensione che mira a venire incontro sia a chi riceve regali che desidera cambiare sia a chi vuole fare acquisti anticipati senza rischiare di restare vincolato alle scadenze ordinarie.