Benzina, prezzo in aumento: fino a 2,30 euro. Da gennaio cresce diesel

È il Codacons a mettere insieme i dati, elaborando i numeri forniti quotidianamente dal governo (si trovano sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ed evidenziando come in 11 regioni d’Italia il costo medio della benzina abbia in realtà già superato la media di 1,7 euro al litro. Oltre alla provincia autonoma di Bolzano, dove si aggira intorno a 1,760 euro/litro, i territori con i prezzi in media più elevati in modalità self sono:

Basilicata – benzina a 1,734 euro al litro;

Provincia di Trento – benzina a 1,734 euro al litro;

Calabria – benzina a 1,730 euro al litro;

Sicilia – benzina a 1,725 euro al litro;

Puglia – benzina a 1,721 euro al litro;

Valle d’Aosta – benzina a 1,719 euro al litro;

Liguria – benzina a 1,718 euro al litro;

Friuli-Venezia Giulia – benzina a 1,712 euro al litro;

Sardegna – benzina a 1,711 euro al litro;

Molise – benzina a 1,706 euro al litro.

