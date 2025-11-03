Octopus Energy supera i 10 milioni di clienti in tutto il mondo

Quella dell’utilizzo di energie pulite è una sfida sempre più attuale. Diverse compagnie energetiche hanno ampliato la loro offerta, per costruire il sistema energetico verde del futuro. È il caso di Octopus Energy che, in meno di dieci anni, è diventata il primo fornitore di energia del Regno Unito, espandendosi parallelamente in nuovi mercati e settori. Oggi gestisce un portafoglio di energie rinnovabili da 7 miliardi di sterline, tra i più ampi d’Europa

Il 12 settembre 2025, per quattro ore consecutive, dalle 2:00 alle 6:00 di mattina, le fonti di energia pulita hanno generato elettricità sufficiente a coprire il 100% della domanda di tutto il Regno Unito. Si tratta di un traguardo senza precedenti, che segna un primo passo verso gli obiettivi che il governo di Londra intende realizzare entro il 2030. Tra cinque anni il 95% dell’elettricità generata internamente al Paese dovrà provenire da fonti a basse emissioni di carbonio e il 100% della domanda dovrà essere soddisfatta senza fare ricorso ai combustibili fossili. Quella dell’utilizzo di energie pulite è una sfida sempre più attuale, che non riguarda solo il Regno Unito, ma tutto il mondo. Negli ultimi anni, diverse compagnie energetiche hanno ampliato la loro offerta, concentrandosi sulle energie green e sulle nuove tecnologie, per costruire il sistema energetico verde del futuro. È il caso di Octopus Energy che ha superato i dieci milioni di clienti in tutto il mondo. In meno di dieci anni, la compagnia è diventata il primo fornitore di energia del Regno Unito, espandendosi parallelamente in nuovi mercati e settori. Oggi gestisce un portafoglio di energie rinnovabili da 7 miliardi di sterline, tra i più ampi d’Europa, e opera anche nei settori della mobilità elettrica, delle pompe di calore e del solare.

Octopus è stata inserita da TIME Magazine tra le “100 aziende più influenti al mondo”. E ha introdotto nei mercati internazionali innovazioni tecnologiche che stanno rendendo l’energia più pulita e accessibile a tutti. Tra i progetti più iconici c’è sicuramente Electroverse. Si tratta della più grande rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici in Europa, con 1,1 milioni di punti di ricarica in 40 Paesi. C’è poi The Fan Club, la tariffa intelligente che offre agli utenti sconti in bolletta quando la turbina eolica locale è in funzione, attualmente attiva in Regno Unito, Germania, Francia e Texas. Mentre Zero Bills è il programma che garantisce case senza bollette per 5–10 anni, con 5.000 abitazioni già accreditate tra Regno Unito, Germania e Nuova Zelanda, e l’obiettivo di raggiungerne 100.000 entro il 2030.

Octopus nel Regno Unito

Nel Regno Unito la compagnia è stata il primo fornitore di energia a conquistare il primo posto tra i fornitori elettrici britannici dall’apertura del mercato alla concorrenza negli anni ’90. Oggi serve nel Paese 7,8 milioni di clienti. Greg Jackson, Founder di Octopus Energy, spiega: “È davvero raro che una start-up riesca a superare i grandi operatori in mercati regolamentati, e sono orgoglioso di esserci riusciti nel Regno Unito e che oggi stiamo crescendo tanto rapidamente in tanti altri Paesi. Ancora di più, sono fiero del fatto che, in quasi tutti i mercati in cui operiamo, manteniamo un punteggio Trustpilot di 4,8 su 5: un segnale chiaro del valore universale del nostro brand e della forza di un approccio che mette costantemente i clienti al centro, al di là delle differenze culturali e normative. Mi entusiasma vedere come continuiamo a innovare su larga scala, generando nuovo valore nei giorni di vento e di sole, così come quelli in cui la richiesta di energia è particolarmente alta, utilizzando pannelli, batterie, pompe di calore e auto elettriche per continuare a ridurre i costi e rendere l’energia migliore per tutti”.

In Italia

In Italia, invece, Octopus ha triplicato la base clienti in un solo anno e oggi conta oltre 500.000 clienti. Su Trustpilot, nel nostro Paese, ha un punteggio di 4,9 su 5. La compagnia energetica ha implementato tariffe di energia 100% green e programmi di flessibilità energetica per il bilanciamento della rete. L’azienda, per due anni consecutivi, ha anche raggiunto il primo posto nella classifica dei fornitori luce e gas più affidabili stilata da Altroconsumo. Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia, ha commentato: “Superare i dieci milioni di clienti nel mondo è un traguardo straordinario che mostra quanto la rivoluzione tecnologica dell’energia stia accelerando ovunque. In Italia la stiamo guidando con enorme successo: in meno di tre anni, oltre mezzo milione di famiglie ci hanno scelto perché credono, come noi, che i consumatori abbiano diritto a un’energia migliore, più pulita, più intelligente e più vicina alle loro vite. Le persone la vogliono, la cercano, e noi siamo qui proprio per renderla possibile”.