Il fondatore di Octopus: "Le rinnovabili ci rendono indipendenti"

In occasione della London Climate Action Week abbiamo intervistato Greg Jackson, fondatore e CEO di Octopus Energy: ci vuole tempo prima che i politici ascoltino con attenzione la voce delle energie pulite. “Ma proprio come in Jurassic Park, la natura trova sempre una via. E man mano che queste tecnologie diventano più economiche e popolari, vedremo che sono ottime soluzioni. Non in futuro. Ma ora”