Manovra, cosa potrebbe cambiare in Parlamento?

Simone Spina

Si preannuncia lungo, come di consueto, l’iter parlamentare che porterà all’approvazione della legge di Bilancio per il 2026. Un percorso costellato da decine di richieste di modifica al progetto presentato dal governo. Che però è stato chiaro: cambiamenti possibili se i saldi restano immutati. Ecco cosa bolle in pentola

