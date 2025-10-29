Unicredit verso divorzio da Amundi. Titolo francese crolla in Borsa

Anche se il taglio drastico comporta penali di rescissione, Unicredit ritiene che ciò sia un onere minore rispetto alle commissioni addebitate in base all'accordo attuale. Amundi gestisce circa 69miliardi di euro di asset per UniCredit in Italia, su un totale di 200 miliardi di euro che ha nel Paese. I due gruppi hanno una partnership commerciale da quando Unicredit ha venduto la sua unità di fondi Pioneer al gestore patrimoniale francese quasi dieci anni fa. Tuttavia, il rinnovo è sempre più in bilico da quando la banca ha tentato senza successo di acquistare Banco Bpm che ha come principale azionista il Credit Agricole che controlla, a sua volta, Amundi che in Borsa a Parigi è crollata di oltre il 6%.

Fusioni e acquisizioni

Andrea Orcel è tornato sul tema delle fusioni e acquisizioni in un intervento al Made in Italy Summit, evento digitale organizzato da e Sky TG24, Il Sole 24 Ore e Financial Times. Il ceo di Unicredit ha sottolineato come ci sia chi "fa leva su una scarsa conoscenza di come funzionano le banche per arrivare a delle conclusioni che sono errate". Il top manager ha smontato l'idea secondo cui le aggregazioni bancarie possano avere un effetto negativo sul credito alle imprese "Più è grande la banca, meno ha concentrazione, più ha un bilancio forte, più ha capitale", ha spiegato Orcel citando l'esempio di quanto fatto con Alpha in Grecia e che, invece, Unicredit non riesce a replicare tanto in Italia, dove ha perso l'opportunità su Piazza Meda, quanto in Germania, con Commerzbank, dove l'ostacolo politico non è indifferente.