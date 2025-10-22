Unicredit, utile trimeste per 2,6 miliardi e dividendi 4,75 miliardi

Nuovo record per UniCredit, che batte le attese e registra un utile netto nel terzo trimestre pari a 2,6 miliardi di euro e profitti netti nei 9 mesi pari a 8,7 miliardi di euro, in rialzo del 13% rispetto ai primi nove mesi del 2024
Unicredit ha realizzato nel terzo trimestre del 2025 ricavi netti pari a 6,1 miliardi di euro. "Pensiamo che rivedremo gli obiettivi probabilmente al rialzo con i risultati del fine anno" ha dichiarato l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, intervistato da Cnbc sui conti del terzo trimestre.
Orcel: risultati record con ricavi netti in rialzo dell'1,2%
"Unicredit ha conseguito ancora una volta una serie di risultati record, con ricavi netti in rialzo del 1,2% e costi in calo dello 0,1% rispetto allo scorso anno, assorbendo l’allargamento del nostro perimetro. L’utile netto è aumentato a 2,6 miliardi con un RoTE al 19,1%, e il nostro CET1 ratio si è attestato al 14,8% grazie alla solida generazione organica di capitale" ha dichiarato Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, in occasione della presentazione dei conti del terzo trimestre 2025. "Confermiamo la nostra guidance per un utile netto di circa 10,5 miliardi di euro nel 2025 prima di ogni iniziativa manageriale per rafforzare ulteriormente i nostri risultati futuri, e siamo sulla buona strada per portare a termine il nostro migliore anno di sempre", ha aggiunto. Secondo Orcel "con l’accelerazione della nostra strategia e con l’impiego del capitale in eccesso per creare valore, abbiamo migliorato la nostra traiettoria leader nel settore per utili e distribuzione agli azionisti. Questi risultati riflettono la disciplina nell’attuazione della nostra strategia, e ho fiducia nel fatto che continueremo a costruire valore sostenibile per tutti gli stakeholder".-
Approfondimento
Orcel: "Su Commerz nessuna fretta"
Quanto ad una eventuale cessione della quota di Commerzbank, "non abbiamo fretta, possiamo aspettare nel medio e lungo periodo" afferma Orcel. "Abbiamo fatto un investimento, l'abbiamo fatto al momento giusto". Poi continua: "Se in linea teorica arrivasse qualcuno a offrire un prezzo interessante, lo valuteremo così come valutiamo tutto". Ma, sottolinea a Class Tv, "per il momento non c'è niente di tutto questo". " Abbiamo l'opportunità di fare degli investimenti, a un certo punto questi investimenti o continuano ad avere senso magari essendo integrati nel nostro franchise oppure se non hanno più senso e qualcuno ci chiede" ed "offre a un prezzo estremamente" interessante "lo dovremmo considerare", aggiunge Orcel ribadendo poi alla Cnbc che "non ci siamo arresi" su Commerzbank.