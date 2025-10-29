Fed taglia tassi dello 0,25%, range fra 3,75%-4,00%

Il taglio segue quello analogo di settembre, con i costi di finanziamento ridotti ora al livello più basso dal 2022. Il mercato del lavoro si sta"raffreddando" e l'inflazione resta "elevata", ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, sottolineando che i dati disponibili indicano che l'economia si sta espandendo in modo moderato. "Un taglio dei tassi a dicembre è tutt'altro che scontato", ha aggiunto

Come previsto, la Federal Reserve statunitense ha tagliato i tassi di interesse dello 0,25%, portando l'intervallo al 3,75%-4,00%. Il taglio segue quello analogo di settembre, con i costi di finanziamento ridotti ora al livello più basso dal 2022. Nel comunicato in cui ha annunciato la sua decisione, il Fomc spiega che "l'incertezza sulle prospettive economiche rimane elevata. Il Comitato è attento ai rischi per entrambe le parti del suo duplice mandato e ritiene che i rischi al ribasso per l'occupazione siano aumentati negli ultimi mesi". I responsabili politici hanno votato 10 a 2 a favore del taglio del tasso di riferimento. Contrari alla misura sono stati il governatore della Fed Stephen Miran, che avrebbe optato per un taglio di mezzo punto, e il presidente della Fed di Kansas City Jeff Schmid, che avrebbe preferito sospendere le riduzioni dei tassi in questa riunione.

Il mercato del lavoro si sta"raffreddando" e l'inflazione resta "elevata", ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, sottolineando che i dati disponibili indicano che l'economia si sta espandendo in modo moderato. "Al taglio dei tassi deciso oggi è stata applicata una logica di gestione del rischio. Andando avanti è una cosa diversa", ha detto Powell spiegando perché una riduzione a dicembre è tutt'altro che scontata. Il presidente della Fed ha messo anche in evidenza la divisione all'interno della Fed come fattore da considerare.

L'inflazione e l'occupazione

"Gli indicatori disponibili suggeriscono che l'attività economica si è espansa a un ritmo moderato - scrive il Fomc nel comunicato post meeting - l'aumento dell'occupazione ha subito un rallentamento quest'anno e il tasso di disoccupazione è leggermente aumentato, pur rimanendo basso fino ad agosto; gli indicatori più recenti sono coerenti con questi sviluppi. L'inflazione è aumentata rispetto all'inizio dell'anno e rimane piuttosto elevata. Il Comitato mira a raggiungere il massimo tasso di occupazione e inflazione al 2% nel lungo periodo".