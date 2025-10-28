Dichiarazione dei redditi, le scadenze del 31 ottobre: cosa sapere

Introduzione

Il 31 ottobre si chiude la stagione dichiarativa 2025. C’è tempo fino a fine mese, quindi, per inviare all’Agenzia delle Entrate le ultime comunicazioni: dopo questa data, le trasmissioni saranno considerate in ritardo e comporteranno il pagamento di sanzioni e interessi. Tra i documenti interessati da questa scadenza ci sono il Modello Redditi, il Modello 770 e le Certificazioni uniche che rientrano in determinati parametri. Coinvolti lavoratori dipendenti, autonomi con partita Iva, pensionati, società ed enti. Ecco cosa sapere su questi importanti adempimenti fiscali