Bando guide turistiche, il 18 novembre l'esame in 8 città. Cosa sapere

La Federagit ha espresso “soddisfazione” per la pubblicazione della data della prova scritta. "Si tratta di un passaggio atteso e fondamentale che segna un avanzamento concreto nell'attuazione della riforma della professione, prevista dalla legge 190/2023”, ha detto la presidente di Federagit Micol Caramello. “La definizione di un percorso abilitante nazionale, articolato in prove scritte, orali e tecnico-pratiche, rappresenta un passo decisivo verso la valorizzazione delle competenze e la tutela della qualità dell'offerta turistica italiana”, ha aggiunto.