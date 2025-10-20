Manovra, sfumano detassazione e bonus tredicesima: cosa sappiamo

Introduzione

Nonostante le assicurazioni delle ultime settimane, la Legge di Bilancio, che avrebbe dovuto assicurare un vantaggio concreto ai lavoratori entro fine anno, non presenta misure di sostegno diretto. Le disponibilità economiche ridotte e la scelta del governo di non introdurre imposte su grandi ricchezze o utili straordinari, escluso un prelievo mirato su banche e compagnie assicurative, hanno ristretto i margini d’intervento, ad esempio sulle tredicesime. Ecco quali sono le misure che sono state incluse nella prima bozza e quelle che invece sono state escluse