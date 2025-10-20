Kering cede il beauty a L'Orèal per 4 miliardi di euro: l'accordo

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Accordo da 4 mld tra L'Oréal e Kering: nasce una nuova partnership nel beauty di lusso

Economia
©Ansa

Il colosso del lusso Kering, ha ceduto la divisione "beauty" all'azienda più grande al mondo nel settore della cosmesi. L'accordo include anche il trasferimento del marchio di profumi Creed e l'acquisizione di licenze cinquantennali per i marchi iconici di Kering

ascolta articolo

Il gruppo francese del lusso Kering venderà la sua divisione beauty, incluso il marchio Creed, alla connazionale L'Oréal, nonché lo sviluppo dei prodotti di bellezza Gucci dopo la scadenza dell'attuale licenza con Coty. Questo annuncio arriva appena un mese dopo l'insediamento di Luca De Meo come CEO di Kering, incaricato di rilanciare il gruppo e ridurre i debiti, da diversi anni colpito dalle difficoltà del suo marchio di punta. 

Cosa prevede l'accordo tra i due colossi

L'accordo, che include la vendita del marchio di profumi "Creed", ha un valore di 4 miliardi di euro, pagabili in contanti al termine dell'operazione, che dovrebbe avvenire nella prima metà del 2026, si legge in un comunicato stampa congiunto. Con l'accordo. L'Oréal pagherà inoltre royalties a Kering - di cui fanno parte oltre a Gucci, anche Balenciaga e Bottega Veneta - per l'utilizzo dei marchi in licenza. La partnership include "i diritti di stipulare un accordo di licenza esclusivo di 50 anni per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di profumi e prodotti di bellezza Gucci, a partire dalla scadenza dell'attuale licenza con Coty, in conformità con gli obblighi del gruppo Kering ai sensi dell'accordo di licenza esistente", ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Le Défilé L’Oréal Paris: in passerella empowerment femminile

I titoli di Kering e L'Oréal all'apertura delle borse europee

Il titolo Kering ha registrato un balzo di oltre il 5% nelle prime contrattazioni alla Borsa di Parigi dopo che il gruppo del lusso ha annunciato la vendita della sua divisione beauty al colosso dei cosmetici L'Oréal. Sul CAC 40, il titolo Kering guadagna il 5,39% a 326,25 euro e il suo concorrente L'Oréal sale dello 0,59% a 392,95 euro. Con questa mossa Kering potrà concentrarsi sui propri marchi di punta nel fashion e nel jewelry, mentre L’Oréal consolida ulteriormente il suo primato globale nella bellezza di lusso.

Potrebbe interessarti

Luca De Meo lascia la guida di Renault, sarà Ceo del gruppo Kering

Economia: Ultime notizie

Rottamazione quinquies cartelle esattoriali, requisiti e scadenze

Economia

Arriva la quinta sanatoria delle cartelle e avrà tempi di pagamento fino a 9 anni con 54 rate...

Kering cede il beauty a L'Orèal per 4 miliardi di euro: l'accordo

Economia

Il colosso del lusso Kering, ha ceduto la divisione "beauty" all'azienda più grande al mondo...

Btp Valore 2025, collocamento al via oggi. Cosa sapere

Economia

Il titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori si compra da oggi al 24 ottobre, salvo...

Manovra, sfumano detassazione e bonus tredicesima: cosa sappiamo

Economia

Nonostante le assicurazioni delle ultime settimane, la Legge di Bilancio, che avrebbe dovuto...

Rifiuti elettronici, nuove regole per la raccolta Raee: cosa sapere

Economia

In Italia è arrivata una svolta nella gestione dei rifiuti elettronici, ambito cruciale per la...

La Tredcarpi, societa' mista composta da Aimag e Refri si occupa di bonifica, trattamento e recupero di rifiuti elettronici tipo RAEE, (principalmente televisori, frigoriferi e computer) Circuiti stampati smontati dai televisori a tubo catodico vengono raccolti per poi essere inviati ad una ditta terza per il trattamento. (CARPI - 2010-12-01, Roberto Brancolini / Fotogramma) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Economia: I più letti