Kering cede il beauty a L'Orèal per 4 miliardi di euro: l'accordo

Accordo da 4 mld tra L'Oréal e Kering: nasce una nuova partnership nel beauty di lussoEconomia
Il colosso del lusso Kering, ha ceduto la divisione "beauty" all'azienda più grande al mondo nel settore della cosmesi. L'accordo include anche il trasferimento del marchio di profumi Creed e l'acquisizione di licenze cinquantennali per i marchi iconici di Kering
Il gruppo francese del lusso Kering venderà la sua divisione beauty, incluso il marchio Creed, alla connazionale L'Oréal, nonché lo sviluppo dei prodotti di bellezza Gucci dopo la scadenza dell'attuale licenza con Coty. Questo annuncio arriva appena un mese dopo l'insediamento di Luca De Meo come CEO di Kering, incaricato di rilanciare il gruppo e ridurre i debiti, da diversi anni colpito dalle difficoltà del suo marchio di punta.
Cosa prevede l'accordo tra i due colossi
L'accordo, che include la vendita del marchio di profumi "Creed", ha un valore di 4 miliardi di euro, pagabili in contanti al termine dell'operazione, che dovrebbe avvenire nella prima metà del 2026, si legge in un comunicato stampa congiunto. Con l'accordo. L'Oréal pagherà inoltre royalties a Kering - di cui fanno parte oltre a Gucci, anche Balenciaga e Bottega Veneta - per l'utilizzo dei marchi in licenza. La partnership include "i diritti di stipulare un accordo di licenza esclusivo di 50 anni per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di profumi e prodotti di bellezza Gucci, a partire dalla scadenza dell'attuale licenza con Coty, in conformità con gli obblighi del gruppo Kering ai sensi dell'accordo di licenza esistente", ha aggiunto.
Potrebbe interessarti
Le Défilé L’Oréal Paris: in passerella empowerment femminile
I titoli di Kering e L'Oréal all'apertura delle borse europee
Il titolo Kering ha registrato un balzo di oltre il 5% nelle prime contrattazioni alla Borsa di Parigi dopo che il gruppo del lusso ha annunciato la vendita della sua divisione beauty al colosso dei cosmetici L'Oréal. Sul CAC 40, il titolo Kering guadagna il 5,39% a 326,25 euro e il suo concorrente L'Oréal sale dello 0,59% a 392,95 euro. Con questa mossa Kering potrà concentrarsi sui propri marchi di punta nel fashion e nel jewelry, mentre L’Oréal consolida ulteriormente il suo primato globale nella bellezza di lusso.