Kering cede il beauty a L'Orèal per 4 miliardi di euro: l'accordo

Il colosso del lusso Kering, ha ceduto la divisione "beauty" all'azienda più grande al mondo nel settore della cosmesi. L'accordo include anche il trasferimento del marchio di profumi Creed e l'acquisizione di licenze cinquantennali per i marchi iconici di Kering

Cosa prevede l'accordo tra i due colossi

L'accordo, che include la vendita del marchio di profumi "Creed", ha un valore di 4 miliardi di euro, pagabili in contanti al termine dell'operazione, che dovrebbe avvenire nella prima metà del 2026, si legge in un comunicato stampa congiunto. Con l'accordo. L'Oréal pagherà inoltre royalties a Kering - di cui fanno parte oltre a Gucci, anche Balenciaga e Bottega Veneta - per l'utilizzo dei marchi in licenza. La partnership include "i diritti di stipulare un accordo di licenza esclusivo di 50 anni per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di profumi e prodotti di bellezza Gucci, a partire dalla scadenza dell'attuale licenza con Coty, in conformità con gli obblighi del gruppo Kering ai sensi dell'accordo di licenza esistente", ha aggiunto.