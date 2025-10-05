Le Défilé L’Oréal Paris: in passerella empowerment femminile

In collaborazione con la Parigi Fashion Week, questa è l’ottava edizione dal 2017. Per vivere tutte le emozioni della sfilata allestita a due passi dalla Senna, nel cuore di Milano è stato organizzato il primo Watch party. Lo raccontiamo per la rubrica FLASH ascolta articolo

Milano: the Watch Party Mentre davanti all'Hotel de ViIle di Parigi, si mettono a punto gli ultimi dettagli di Le Défilé- L’Oréal Paris, alla Rotonda della Besana a Milano si possono provare le stesse emozioni del backstage. L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza unica nel segno dell'empowerment femminile, dell’autostima e della sorellanza. Qui la bellezza è democratica e in strada c’è una gran fila di persone che hanno deciso di partecipare. Una volta entrati il passaggio in beauty station è d'obbligo e quindi, noi come tanti altri ospiti, ne approfittiamo prima di metterci in posa per uno scatto, la foto ricordo viene subito stampata. Impossibile non fare un brindisi a una serata che vede il mondo delle donne protagoniste: insieme per dire basta a molestie e violenza. “Perché tutti noi valiamo”, come viene spiegato bene dal palco allestito sul prato. Attraverso la voce esperta di Cristina Obber vengono spiegati gli strumenti per aiutare chi si trova in difficoltà, se si è testimoni di comportamenti inaccettabili. Tutto come insegna il progetto Stand Up, iniziativa nata per sensibilizzare contro le molestie in luoghi pubblici. La metodologia è quella delle 5 D (distrarre, dare sostegno, delegare, documentare, dire).

L'empowerment femminile Elisabetta Debole (General Manager di L’Oreal Paris Italia) sottolinea come il brand abbia fatto dell’empowerment femminile il proprio manifesto e sottolinea anche l’importanza della serata, di Le Défilé, che vuole celebrare le donne, l’inclusività e la diversità perché, dice: “Tutti noi valiamo”.