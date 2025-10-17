Riscossione tributi locali alla società del Mef, nasce nuovo ente

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Riscossione tributi locali a società Mef, nasce nuovo ente: la novità in legge di bilancio

Economia
©Getty

Il progetto punta dunque a migliorare la capacità di incasso e a uniformare le pratiche sul territorio, ma solleva anche interrogativi sul grado di autonomia che resterà ai Comuni nella gestione delle proprie finanze

ascolta articolo

Nel quadro della prossima legge di bilancio, il Governo valuta di affidare a una società pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze la gestione della riscossione coattiva dei tributi locali, come Imu, Tari e sanzioni amministrative. La gestione della riscossione di Imu, Tari, multe e altre entrate locali, dunque, verrebbe affidata ad Amco, una società controllata dal Mef specializzata nel recupero dei crediti deteriorati. L’idea è quella di creare un polo nazionale capace di intervenire nei casi in cui gli enti locali non riescano a riscuotere autonomamente le proprie entrate, offrendo un sistema più efficiente e strutturato rispetto agli attuali strumenti comunali. Il nuovo modello prevede che la società statale possa intervenire su richiesta degli enti, ma nei casi di scarsa efficienza la collaborazione diventerebbe obbligatoria, così da garantire flussi di cassa più stabili e ridurre la dipendenza dalle anticipazioni di tesoreria.

Di cosa si tratta

Il nuovo modello prevede che la società statale possa intervenire su richiesta degli enti, ma nei casi di scarsa efficienza la collaborazione diventerebbe obbligatoria, così da garantire flussi di cassa più stabili e ridurre la dipendenza dalle anticipazioni di tesoreria. Secondo la proposta, gli enti con una riscossione giudicata inefficace sarebbero tenuti a rivolgersi obbligatoriamente ad Amco, mentre per gli altri la collaborazione resterebbe facoltativa. La società utilizzerebbe procedure di recupero già sperimentate nel settore privato, con l’obiettivo di ridurre l’enorme volume di crediti non riscossi che pesa sui bilanci pubblici. Il progetto punta, dunque, a migliorare la capacità di incasso e a uniformare le pratiche sul territorio, ma solleva anche interrogativi sul grado di autonomia che resterà ai Comuni nella gestione delle proprie finanze.

Approfondimento

Manovra, dalla flat tax al taglio Irpef: come cambiano gli stipendi

Economia: Ultime notizie

Stipendi, ipotesi "scala mobile" per adeguare busta paga a inflazione

Economia

Nella bozza della legge di Bilancio ricompare un meccanismo simile alla “scala mobile”, abolita...

Btp Valore ottobre, tasso minimo garantito e codice Isin: cosa sapere

Economia

Si avvicina la nuova emissione del Btp Valore, il titolo di Stato riservato ai piccoli...

Riscossione tributi locali alla società del Mef, nasce nuovo ente

Economia

Il progetto punta dunque a migliorare la capacità di incasso e a uniformare le pratiche sul...

Lavoro, le 15 migliori aziende italiane manifatturiere e di produzione

Economia

Il ranking Best workplaces for blue collar 2025, stilato da Great Place to Work Italia, è...

Bonus auto elettriche, dal 22 ottobre domande al via. Cosa sapere

Economia

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha fatto sapere che dal prossimo 22...

Inaugurato al Leonardo da Vinci, il principale aeroporto nazionale, il nuovo parcheggio "ADR e-move", 23 novembre 2023. Posizionato al primo piano del parcheggio multipiano Terminal B, è il principale parcheggio in Italia dedicato esclusivamente ai veicoli elettrici ed ibridi plug-in, con 74 stalli attuali destinati a raddoppiare entro il 2024. Le 37 colonnine da 22 kW offrono tempi di ricarica di 4-5 ore per le auto elettriche e di soli 2 ore per le ibride, tempistiche, queste, allineate alle abitudini di sosta dei clienti dei parcheggi multipiano. Questo spazio offre ingressi e uscite dedicati, consentendo ai clienti di parcheggiare e ricaricare le loro auto, associando il pagamento direttamente al pedaggio del parcheggio tramite diverse modalità, inclusa la prenotazione online e l'app easyParking. Aeroporti di Roma, nel suo impegno per la sostenibilità ambientale, mira ad azzerare le proprie emissioni entro il 2030 e a ridurre progressivamente quelle legate all'attività aeroportuale. ANSA/ TELENEWS

Economia: I più letti