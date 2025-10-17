Lavoro, le 15 migliori aziende italiane manifatturiere e di produzione

“Nell’edizione 2025 del ranking Best workplaces for blue collar possiamo notare una diminuzione generalizzata (-3%), rispetto al 2024, dei valori registrati in tutte e 5 le macroaree (credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione) analizzate", dichiara Beniamino Bedusa, presidente di Great place to work Italia. "Un calo che ha interessato, in maniera simile (-4%) anche le aziende appartenenti al panel delle realtà non best workplaces dell’industria manifatturiera & della produzione. Gli effetti dello sforzo delle aziende best e delle certificate si possono apprezzare soprattutto per quanto riguarda l’orgoglio personale nel far parte dell’organizzazione e nella possibilità di essere i primi ambassador del proprio luogo di lavoro. Nelle aziende best workplaces secondo gli operai italiani, la percezione di essere inclusi e valorizzati indipendentemente dalla propria posizione è molto diffusa e ciò influisce positivamente sulla considerazione della propria organizzazione come un eccellente ambiente di lavoro. Ascoltare, motivare, coinvolgere e valorizzare tutte le persone, non solo gli impiegati ma anche gli operai e i reparti produttivi, diventa per le aziende una leva strategica imprescindibile per affrontare le sfide del presente e costruire così il futuro”, sottolinea.